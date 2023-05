La importancia de la transparencia

Por María Soledad Limas Frescas

Con todos los escenarios negativos que se viven hoy en el país, estamos inmersos en una crisis, y lo que falta por verse todavía.

López Obrador, desde hace más de dos años instaba en las mañaneras, a que se revisaran los organismos autónomos, para eliminar algunos de ellos, so pretexto de la misma cantaleta de que salen muy caros, de que no sirven para nada, etc., por supuesto que a muchos nos dio hasta risa su propuesta, por lo descabellada que era, ¿cómo sugería el Ejecutivo federal la eliminación de los organismos autónomos que no deben faltar en los sistemas democráticos?, si son justamente elementos sine qua non para el debido ejercicio de los mismos, por ser los contrapesos del gobierno, y a esos organismos él mismo recurrió para llegar a la Presidencia de la República. Todos recordamos la lucha intestina que ha hecho contra el INE, lo cual provocó la movilización de cientos de miles de ciudadanos comprometidos con el ejercicio de las libertades que dejaron muy claro que el INE no se toca, y que se llegaría a las últimas consecuencia para defenderlo, porque es el árbitro que garantiza la voluntad de la ciudadanía, y se continuará vigilando su autonomía y el cumplimiento de las funciones que le confiere la ley.

Otro de los organismos autónomos al que AMLO se refirió dentro de los “eliminables”, fue el INAI, sugiriendo que sus funciones las absorbiera la Secretaría de la Función Pública; el presidente dio la orden a sus legisladores a través del “flamante” secretario de Gobernación (corcholata que al parecer hoy en día es la favorita), para que no se nombren los comisionados que requiere el INAI para poder operar y obligar a las instancias de gobierno a transparentar todos sus actos ante la ciudadanía. Adán Augusto dijo a los senadores morenistas en “lo oscurito”, que el estado ideal para el presidente es que no funcione el INAI. Lo grave del caso son las acciones del Ejecutivo y el Legislativo que resultan un atentado contra la democracia y la transparencia. No se debe permitir dar un paso atrás a los derechos conquistados por la ciudadanía y el derecho a estar bien informados y a que se transparenten los actos de las autoridades. El INAI debe continuar con sus funciones dada su importancia y dotarse de presupuesto suficiente para su operación.

Al presidente Vicente Fox, en cuyo sexenio se creó el IFAI, le costó que le revisaran con lupa en qué se gastaban los recursos del erario público, y al que le armaron el escándalo de las toallas gate, cuando una periodista utilizando la información que obtuvo del entonces IFAI, armó el escándalo por la adquisición de varias toallas con un valor de 400 mil pesos; que en realidad no se compara con el derroche de recursos del erario que se han gastado en los “caprichos de AMLO y sus aliados” que es presumiblemente la causa de que quiera desaparecer la transparencia a que están obligados todos los poderes del Estado y los niveles de gobierno.