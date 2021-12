La importancia del paquete económico

Por: Amín Anchondo

Cada año, los tres niveles de gobierno envían un paquete económico que incluye, al menos, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, con lo que podrán gobernar el año que le sigue. La Ley de Ingresos es donde se incluyen todas las formas y reglas de recaudación que se tendrán, además de los pronósticos de recaudación para poder fijar un número total que rige el presupuesto de egresos. Los gobiernos, contrario a las empresas y familias, deben gastar todo lo que ingresan para garantizar los servicios públicos a la ciudadanía. No es positivo ahorrar, ni se pueden generar utilidades.

En México, existe una muy mala cultura impositiva porque a todos nos asusta el hecho de pagar impuestos y siempre peleamos porque se bajen o los quiten. Pero nunca pensamos que es ese el dinero que ayuda a combatir problemas sociales y que nos brinda la posibilidad de tener servicios: como el camión de la basura, que tengamos patrullas, que exista un seguro social, etc. Y con justa razón tenemos una mala cultura porque los hechos de corrupción y los malos servicios nos quitan las ganas de pagar. Pero no existe otra fórmula y debemos quitarnos de la cabeza la idea errónea de que el gobierno tiene dinero infinito. Algo que celebro del paquete económico 2022 que presentó el gobierno del estado es que trae incremento en impuestos que le ponen a los que más tienen. Me refiero a pagos como el replaqueo obligatorio vehicular que sólo lo pagarán, obviamente, quienes tienen un vehículo. Esto ayuda directamente a reducir la desigualdad social o el aumento al Impuesto Sobre Nómina que los empresarios aceptaron y que son ellos quienes lo pagan. Esto es positivo.

Otro punto importante en el que nos debemos fijar es en el Presupuesto de Egresos, porque es ahí donde dice en qué se va a gastar la lana de todos. Fijarnos en que vayan enfocados en resolver los mayores problemas sociales y que se tenga el dinero suficiente para los servicios comunes.

La lógica nos dice que se gasta lo que se tiene, y eso es a lo que se le llama un paquete económico “equilibrado”, porque los hay también deficitarios. Esa es la importancia de celebrar un paquete económico equilibrado, el cual conlleva reestructuraciones de deuda y ahorros en áreas que permiten lograr el equilibrio.

Vemos un paquete económico, presentado por el gobierno del estado, positivo en muchos sentidos y muy ambicioso en las metas recaudatorias para poder lograr esos objetivos de presupuesto. Ojalá se logre, porque eso significa que le irá mejor a la sociedad, a los municipios y al gobierno.

Otro punto importante a destacar es la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, que nunca había tenido un incremento tan importante de un año a otro.

En fin, se ve un buen panorama en cuestión de gasto gubernamental para este 2022 que tanto se necesita, porque se ve nuevamente un panorama complicado debido a las nuevas olas de la pandemia y a una muy necesaria reactivación económica donde el gasto gubernamental es la clave para lograrla.