La incongruencia

Por: Roberta Cortazar

Una mujer que es “católica” y cuadradamente religiosa, critica a los cristianos y los compadece porque no tienen las mismas creencias que ella, los ve para abajo como si ella fuera superior, más santa y ellos unos ignorantes. ¿Católica?

Me platica la loca que su esposo le reclama seguido que ella no hace equipo con él, y por lo tanto tienen un matrimonio debilitado por esa dispersión, siendo que él infielmente mete seguido a ese supuesto equipo exclusivo a otra mujer. ¿A qué clase de equipo se refiere él? ¿Se puede hacer un equipo fuerte en esas circunstancias?

Un patrón trata mal a sus empleados, pero no falta a misa los domingos para santificarse. ¿Se vale en el catolicismo la humillación hacia el prójimo?

Un hombre dice que está en busca de la espiritualidad, se apoya en Jesucristo y se ufana de leer el conocimiento de grandes pensadores, pero miente y usa estrategias que buscan el control y la ventaja. ¿Puede desarrollarse el espíritu en la mentira y el abuso?

Una mujer entre golpes de pecho critica, chismea y juzga severamente, para luego el sábado llegar temprano a una confesión que le permita comulgar semanalmente como santificación cristiana. ¿Eso es seguir a Cristo?

Dice y dice y se cree sus mentiras, no porque se le haya olvidado la verdad, sino porque la conveniencia de la mentira protege su “integridad” y sus intereses. Le importa mucho lo que la gente piensa de él y arma todo un teatro para aparentar quien no es. ¡Qué esclavitud ha de ser usar toda esa energía para tapar la realidad cuando simplemente la verdad nos hace libres! ¿Y quién no quiere ser libre?

¿Podemos identificarnos con alguna situación de incongruencia brutal?

Ningún ser humano puede ufanarse de ser perfecto, caemos en errores en muchas ocasiones, pero una cosa es equivocarse y rectificar y otra es la práctica frecuente de conductas tóxicas que se vuelven un hábito.

Es de valientes reconocer los errores, las metidas de pata, la soberbia, la injusticia, y de más valientes pedir una disculpa, y esa disculpa no es sólo para el prójimo, sino para uno mismo, porque la incongruencia es un desfase que nos afecta en el aspecto físico, mental y sobre todo espiritual. ¡La incongruencia mata, poco a poco, pero mata!

Buscar la congruencia es tarea de todos los días. ¿Te unes? Si muchos caminamos hacia la congruencia el mundo se transformará para bien de todos.

ROBERTA CORTAZAR B.