La incongruencia en el discurso del ejecutivo sobre la reforma eléctrica

Por. Laura Patricia Contreras

La próxima semana se discutirá la iniciativa del Decreto por lo que se pretende reformar los artículos 25,27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia eléctrica. Dentro de mi función como integrante de la Comisión de Energía he señalado en repetidas ocasiones las incongruencias que tanto el Ejecutivo como el mismo director general de la CFE hacen a las y los ciudadanos; lo anterior basado en que prometen “soberanía energética, aprovechar las hidroeléctricas en desuso, precios justos en la energía, verdadera transición energética y poner fin a lo que llaman contratos leoninos”.

Ahora bien, partamos de la soberanía energética utilizando las plantas hidroeléctricas; esto es una gran mentira. En nuestro estado, por citar un ejemplo la presa La Boquilla no cuenta con la infraestructura adecuada para generar electricidad, aunado a que no hay suficiente agua para cubrir esta función. Ha costado sangre y mucho sacrificio a los agricultores completar de manera muy limitada los ciclos agrícolas, y a esto hay que sumarle el costo económico que llevaría mantener el funcionamiento de esta presa no sólo en Chihuahua, sino en todo el norte del país. Ya quisiera Nuevo León tener agua para el consumo humano, todavía así el presidente y sus directivos pretenden generar energía con agua inexistente y plantas obsoletas. De igual forma intentan que la CFE controle las tarifas de electricidad, dándole absoluto control, y con pleno conocimiento que no puede cubrir la necesidad energética que el país requiere, intentan mantener tarifas competitivas a lo que llevará, en un principio, a subsidiar las tarifas, tan sólo en el año 2021 los subsidios de la CFE alcanzaron los 70 mil millones de pesos, volviéndose un elefante blanco como todos los mega proyectos de la 4T, provocando efectos gravísimos como la inflación.

Ahora bien, el Ejecutivo y CFE manejan en su discurso diario que buscarán energías limpias para la creación de energía, pero no dicen que si se aprueba su Reforma Eléctrica dejarán de comprar a particulares, los cuales producen esta energía con fuentes eólicas y solares, ¿cuál es su verdad?, su verdad es que pretenden usar combustóleo, este combustible fósil que genera la emisión de gases de efecto invernadero, siendo el azufre uno de sus mayores componentes, tan grave y obsoleto es este combustible que la Organización Marítima Internacional prohibió su uso a partir del 2020, siendo los barcos de carga los que en su mayoría utilizaban este combustible. Asimismo señalan, culpan y hostigan a las empresas que en su momento hicieron contratos con CFE para su autoconsumo y venta de electricidad, buscando limitar las condiciones de competencia en el sector, además de provocar incertidumbre jurídica para quienes buscan invertir en nuestro país, transgrediendo los tratados internacionales en los que México es parte, así como a la misma constitución.

Tenemos pues que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, engañan a la población en todos los temas de su Reforma Eléctrica, es por ello que desde el Congreso de la Unión informaré en tiempo y forma la discusión de esta iniciativa, la cual será el inicio del fin de la 4T.