La INEptitud de Andrés Manuel

Jorge Holguín

En lo que va de este año la agenda nacional se ha visto saturada por diversos temas de trascendencia para nuestro país, la semana pasada no fue la excepción, pues aún no terminábamos de procesar que García Luna era declarado culpable por narcotráfico y delincuencia organizada por un tribunal estadounidense, para cuando nos enterábamos del desechamiento del proceso penal por el cual Rosario Robles fue acusada de ser parte de la “Estafa Maestra”. Pero la agenda no para aquí, pues este fin de semana gran parte del país se vistió de rosa en muestra de la defensa del INE, en varios estados del país se lograron grandes afluencias de manifestantes que buscan proteger al Instituto del llamado plan “B” de la reforma electoral impulsada por el presidente.

¿Pero qué ching@$#% es el plan B? Bueno, este plan fue aprobado el 22 de febrero por el Senado de la República, introduce algunos cambios que buscan reconstruir la estructura del INE, la reestructura se propone mayormente desde una perspectiva de recorte presupuestal y de trabajadores. Esto se lograría con la eliminación de 300 Juntas Ejecutivas Distritales, lo cual equivale a una reducción del Servicio Profesional Electoral Nacional de un 84.6%, en resumen, el argumento principal desarrollado por el mismo presidente para sustentar esta reforma es que el INE es un organismo corrupto el cual está compuesto por intereses de cúpulas y cuesta un montón de dinero sostenerlo.

Hasta aquí todo bien, no obstante, debemos decirle al presidente que las plazas y espacios que se buscan recortar es lo que se le conoce como “la tribu”, es decir, las personas que sacan la chamba día con día. Quienes se encargan de que cada elección se cuente con certeza sobre los padrones y distintos insumos con los que se dota de certeza a cada proceso, además, es importante saber que el INE es uno de los organismos electorales en el mundo con más facultades, año con año, reforma tras reforma, se le han dotado de más y más responsabilidades, motivo por el cual su presupuesto es muy alto. Debemos decir que no todo su presupuesto está debidamente asignado, pues uno de cada 3 pesos del INE se va a partidos políticos (IMCO), es decir el 35.2% de todo el presupuesto aprobado para 2023 lo ejecutarán los mismos partidos políticos, Morena, PRI, PAN, MC y demás fuerzas políticas ya casi insostenibles por sí solas. La reforma no busca un cambio en este sentido.

¿Será que la reforma está bien planteada de inicio? ¿El presidente es tan INEpto que no puede ver que la verdadera reforma debe ir enfocada en reducir el gasto y mejorar la fiscalización de los partidos políticos y no de las actividades propias del instituto?

Del tiempo con el que se cuenta para que los funcionarios logren entender el nuevo esquema electoral mejor ni hablemos, estamos a meses de dar inicio con el siguiente proceso electoral y las reglas aún no son del todo claras.

Urge una reforma electoral, pero una reforma que busque afinar la fiscalización, los recursos destinados a los partidos y que empuje la participación ciudadana.

