La insensibilidad de la SCJN ante la creciente extorsión en Chihuahua

Por: Chava Carrejo

Uno de los principales problemas relacionados con la seguridad pública en Chihuahua es la extorsión, lastre que viene incrementándose en nuestra entidad en los últimos meses, y que, con la decisión recién tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de revertir penas importantes para quienes cometen ese delito en nuestra entidad, representa un impacto negativo para los ciudadanos, pues existe la posibilidad de acercarnos a niveles críticos como los que se registraron durante la guerra contra el narco en otro sexenio.

Para nadie es desconocido que algunos estados, como nuestra entidad, siguen siendo blanco fácil de bandas delincuenciales que, a escondidas, en plena impunidad, y bajo los enormes huecos que permite la tecnología, delinquen, generan temor y afectaciones económicas importantes al ciudadano de a pie.

Los que vivimos en Chihuahua lo sabemos porque vivimos aquí, y ya hemos pasado por esos capítulos lamentables a través de la historia; la extorsión es muy lastimosa por todo lo que implica; lo incomprensible es como ellos (magistrados), de un plumazo propician inestabilidad, temor y abren la puerta a que las extorsiones sean el pan nuestro de cada día.

Si hablamos objetivamente de lo que está sucediendo en nuestra tierra, respecto a delitos de alto impacto, podemos ver que el secuestro regresó después de habernos mantenido en niveles óptimos; en cuanto a delitos no tan graves, el robo a casa habitación, de auto y a comercio han ido a la baja.

Todo esto nos preocupa mucho, sin embargo, hay un tema que en COPARMEX consideramos de vital importancia, y tiene que ver con los indicadores de violencia intrafamiliar que desde hace ya algunos años se ha venido enquistando en los hogares chihuahuenses.

Sin duda la presencia de organizaciones delincuenciales preocupa a cualquier comunidad, pero la violencia en el seno familiar nos habla de un grave problema que esta sucediendo en el tejido social, y lamentablemente en Chihuahua estamos a la cabeza.

Esta, considero, es una luz roja que tenemos que afrontar con las instancias correspondientes, porque somos corresponsables, este problema se aborda de forma sistémica, con una visión global para determinar puntualmente lo que podemos hacer los diversos sectores.

Pero ¿cuál es nuestra propuesta?, la respuesta es sencilla, pero requiere de mucha voluntad. Creemos que podemos aplicar estrategias que ya funcionaron en el pasado, como la que impulsamos desde nuestro organismo empresarial, me refiero al “Reto de los 100 días”.

Bajo esta plataforma, logramos establecer una mesa interinstitucional conformada por el empresariado, entes de gobierno encargados de la prevención, seguridad y procuración de justicia, así como de la sociedad civil organizada, que abordaba varios delitos, y se coordinaban entre sí para que todas las carpetas existentes avanzaran y se resolvieran en menor tiempo, haciendo cada quien lo que le correspondía en el proceso, desde la primera respuesta a un hecho delictivo hasta la emisión de una sentencia.

Antes de terminar, quiero resaltar que en la Capital del Estado estamos un poco mejor que en el resto de los municipios respecto a la inseguridad, no obstante, no estamos satisfechos, y hay mucho por hacer; definitivamente es una situación que no toleraremos y que desde nuestra cancha pondremos lo que nos corresponda para mejorar en pro de una mejor sociedad y un ambiente propicio para las adecuadas actividades de nuestras empresas.

Presidente de Coparmex Chihuahua