La irresponsabilidad antiminería

México experimenta hoy uno de los peores momentos económicos de su historia reciente: bajo crecimiento económico; una caída de la inversión extranjera y en la confianza de los consumidores, además de un cuadro político incierto y convulso.

En esa circunstancia, ¿es razonable atemorizar a los empresarios y dañar con mayores sombras e incertidumbre a sus inversiones y empresas? Seguramente no, pero es precisamente lo que está haciendo gobierno de México en lo que toca, al menos, a las inversiones mineras en el país.

De acuerdo con la Encuesta Minera del Instituto Fraser de 2021, México de por sí ya está clasificado en un decepcionante lugar 54 de 84 jurisdicciones en materia de buenas políticas mineras. Los primeros 10 puestos están ocupados por Irlanda, Marruecos, Irlanda del Norte(RU), Australia Occidental (Australia), Quebec (Canadá), Nevada (EU), Utah(EU), Saskachewan (Canadá), Finlandia.

México ha tenido una ligera caída en los últimos cuatro años, pero hay oscuros nubarrones para la minería en México debido al radicalismo antiminero.

A pesar de estos beneficios para México, la minería ha venido siendo atacada y se siente una gran vulnerabilidad en el sector, por un radicalismo de izquierda que puede perjudicar a esta industria.

Al respecto y como ha quedado claro en su operación, las compañías mineras no tienen problema en pagar impuestos, regalías y seguir regulaciones sensibles. Pero las alarmas suenan cuando hay incertidumbre. Es natural: las empresas invierten millones de dólares en proyectos, con la confianza de que sus inversiones estarán protegidas. Las compañías mineras (como cualquier otra) requieren certidumbre: que una vez que han demostrado que tienen las salvaguardias exigidas en seguridad, medio ambiente, legislación laboral, no surjan nuevas condiciones. Una vez que todas las regulaciones y protocolos han sido aprobados que no se creen nuevos requisitos.

La incertidumbre desquicia a las compañías mineras dado que realizan cuantiosas inversiones a largo plazo en exploraciones, antes de lograr tener una ganancia. No todos los proyectos de minería serán exitosos. Así, cambiar las reglas a la mitad del trayecto puede destruir la viabilidad de los proyectos, en los que ya se han invertido millones.

Un caso muy particular, en este sentido, es el de Vulcan Materials, cerca de Playa del Carmen, Quintana Roo. Esta empresa se dedica a los materiales de construcción. En Playa del Carmen es la producción de canteras de caliza para su exportación. Este tipo de minería es de bajo riesgo ecológico, ya que no hay utilización de químicos en el corte de canteras. A pesar del bajo riesgo, el gobierno federal canceló el proyecto. Lo único que logran con esas tácticas es hacer que aumente el riesgo país y la incertidumbre.

La incertidumbre abre el proceso regulatorio a la manipulación política. Así, los buenos proyectos que fueron inicialmente consensuados, que crearían riqueza y prosperidad para las comunidades, son arbitrariamente detenidos, mediante un sinfín de trámites burocráticos, la burocracia y los políticos oportunistas.





Maestro en Economía