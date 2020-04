La irresponsabilidad y el dilema

Una de las televisoras con mayor audiencia en el país y con más años al aire pasó una nota informativa en el noticiero estelar invitando a la sociedad a “ya no hacer caso a las cifras” de la información emitida por Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud y vocero oficial de la epidemia del coronavirus. Una nota muy polémica que se tiene que analizar en dos sentidos: primero, por la irresponsabilidad de invitar a la población en general a no acatar las recomendaciones emitidas por el gobierno federal para contrarrestar los efectos del Covid-19, y segundo, por la declaración que mostró por parte del gobernador de Baja California.





Se conoció desde hace semanas la postura de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Tv Azteca. En algunas notas de la televisora el dueño comentó, en pocas palabras, que esta epidemia era una enfermedad leve que afecta más por los estragos económicos que por temas de salud. Una visión muy propia del empresario, entendible al venir de un magnate como él, pero que evidencia una motivación capitalista altamente egoísta, pues prioriza lo económico ante la salud de las personas.





Intentar que prevalezca una visión económica e invitar a toda la nación a no hacer caso de las recomendaciones ante una epidemia de una enfermedad totalmente desconocida donde aún no se conoce a perfección cómo se desarrolla la enfermedad, sus tratamientos correctos, su inmunidad después de padecer, los efectos secundarios de los tratamientos, etc; es algo totalmente irresponsable.





Sin embargo, hay un segundo mensaje muy potente en la nota informativa donde el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, explica claramente que las cifras de defunciones que tienen en su estado y que han enviado al gobierno federal, no concuerdan con las que se exponen en las ruedas de prensa vespertinas de López-Gatell. Esto siembra la duda de forma muy evidente sobre la veracidad de la información con la que se está manejando la crisis de salud actual. Pero también deja en descubierto el malestar de los gobiernos estatales contra el gobierno federal porque ya no son únicamente los gobernadores de otros partidos los que se están quejando del trato, sino que ahora se le suman gobernadores del mismo partido del presidente que exponen los malos manejos de la información y la falta de apoyo.





Lo que sí debemos tener claro cómo ciudadanía, es que la única forma que se conoce en el mundo para mitigar y hacer que esta pandemia termine pronto y con los menos daños posibles es quedarnos en casa. Todo lo demás es una especulación, chisme o noticias falsas. Y ante la incertidumbre que esto ocasiona, no podemos anteponer medidas que solventen las crisis económica a las medidas necesarias para mantener la salud de las personas. Ambos problemas son grandes y peligrosos pero siempre debe prevalecer la salud.





Te leo en redes sociales como @aminanchondo