La izquierda mexicana ha alimentado su retórica con los logros de la izquierda o socialdemocracia nórdica, pero lo que no dice cuando busca un ingreso universal con el fin de reducir la desigualdad económica es que los países del norte de Europa no pierden de vista la importancia de la empresa, la competitividad, la educación y el valor agregado de la tecnología en su economía para apuntalar al Estado benefactor. Aquí, el plan del Estado latinoamericano, que hace dependientes a sus ciudadanos de las dádivas de los políticos y el burócrata, es el simple acopio del poder.

Buscar la equidad de ingresos calificando peyorativamente como “aspiracionistas” a los espíritus emprendedores es reducir a la sociedad civil a un estatus en que no puedan distinguirse los errores de quienes viven del presupuesto y que, sentados tras un escritorio, deciden por las libertades que los ciudadanos tendrán. Esta acumulación de poder irresponsable y nada desinteresado sólo es posible con una creciente mediocridad en el mundo laboral a costa de un achatamiento del dinamismo económico, como lo describe el sociólogo y parlamentario danés Henrik Dahl.

¿Cómo surgirán los genios que mejoran el mundo en un medio donde no existen los incentivos ni el hambre por descubrir caminos nuevos y novedosas realidades conceptuales distintas a la izquierda depredadora que pretende repartir el sustento por el que otros han trabajado tanto? Los impuestos, en todo caso, se convierten en la medida de la falta de respeto por el esfuerzo de los demás que, a cambio, obtienen servicios de mala calidad. Esto es lamentable desde el punto de vista de la psicología social. ¿De qué le servirá esforzarse al beneficiario del modelo de bienestar mexicano?

Lo peor, es que este sistema incentiva a que cada vez más gente trate de vivir a costa del Estado y de los que viven trabajando para sostenerlo, reforzando una tendencia que busca “triunfar mediante el fracaso” o “prosperar fracasando” justificando, por cualquier medio, que son incapaces de sostenerse a sí mismos. Eso es pésimo para un país. ¡Sí que se ha caído en lo mismo que rechazaban los ideales de la revolución francesa!: si la lucha era en contra de los privilegios de la aristocracia que no hacía nada, ahora se premia a los votantes para que no hagan nada, ni reclamen.

Ahora, la diferencia es que el Estado posaristocrático ha ocupado el sitio de la aristocracia del antiguo régimen y busca prolongar su modo de vida recompensando a los que, como ellos, no hacen nada a cambio de su voto, usando los recursos de quienes no están de acuerdo con ser tributarios, pero sin representación. El Estado lo quiere todo, pero no da nada a cambio a quienes pagan por la fiesta. ¡Vaya pedagogía social que el gobierno está promoviendo sin aumentar la competitividad, el emprendimiento y la innovación! Una igualdad basada en esta premisa es un disparate total.

¿Hasta qué punto la ansiedad conciliada destruye el genio y espíritu de un país? No se puede pretender vivir como un país de primer mundo si ya no aspiras a realizar el mínimo esfuerzo por pensar y trabajar como lo harías si vivieras en un país de primer mundo. No esperemos nada bueno cuando la fiesta se acabe y sólo quede la cruda realidad.





