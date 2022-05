.:ULTIMALETRA ES COMPOL:.

Por: Luis Rubén Maldonado Alvídrez

La constante recomendación de la maestra Gisela Rubach Lueters a gobernantes es: gobernar, hacer y comunicar. Es la triada equilibrada que permitirá tener rumbo a quienes tienen la responsabilidad de gobernar, puesto que hay muchas ocasiones que los gobiernos se desequilibran y sólo cumplen con una de las tres partes de la recomendación fundamental de la consultora política mexicana más famosa en el mundo.

La Jefa Gisela Rubach ha sido maestra para muchos de nosotros. Su nombre es indispensable al tratar el tema de campañas políticas, pues ha sido uno de los pilares y motores para que las campañas políticas en México y América Latina se profesionalicen en sus diferentes aspectos.

Nacida en Huatusco, Veracruz, ella es la pionera de la mercadotecnia política en México y se involucró en campañas desde mediados de los años 80, época en la que el entonces dominante PRI recibió sus primeras derrotas y se elevaba la competitividad de sus opositores. En esos complicados tiempos comenzó su andar como consultora y de mejorar y modernizar la gerencia de las campañas políticas, lo cual ha sido un camino largo y aún con mucho por hacer.





No hay rincón del país que Gisela Rubach no conozca y no hay rincón del país que no sepa quién es Gisela Rubach, a quien considero como una consultora todoterreno, a la hora de estar en campaña.

Es disciplinada y generosa, pues a muchos de nosotros nos ha compartido su conocimiento y brindado su amistad.

En la víspera del Día del Maestro, quiero reconocerla en estas líneas, pues justo el jueves pasado el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) reconoció la trayectoria docente de la Jefa Rubach: 35 años impartiendo cátedra en la afamada institución, desde donde muchas generaciones han aprendido del mundo de la comunicación política.

Es una gran contribución la que ha hecho la maestra Rubach a la profesionalización de las campañas políticas y de la comunicación desde el gobierno, lo cual, sin duda contribuye muchísimo a consolidar la democracia en México y América Latina.

Estas líneas son un modesto agradecimiento a la amiga; un reconocimiento a la maestra y un refrendo de la admiración hacia una mexicana bien echada para adelante y que ha sabido triunfar en una profesión dominada por los hombres.

¡A seguirle dando, querida Jefa Rubach!

Mi reconocimiento a todas y todos los docentes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes diariamente honran el lema de nuestra máxima casa de estudios: luchar para lograr, lograr para dar.

