La justicia es muy bonita

El estado de Chihuahua desde hace cuatro años ha experimentado una nueva etapa en la justicia local. Por primera vez en muchos años, empezamos a ver servidores públicos sancionados e incluso encarcelados por haber hecho mal uso o robado el dinero que es de toda la sociedad. Estos robos siempre nos han encanijado mucho a la ciudadanía y aún más porque siempre quedaban impunes y evidentes esos enriquecimientos eran inexplicables.

El gobierno le denominó “Operación Justicia para Chihuahua”, acción que llegó a motivar nuevamente a una sociedad desmoralizada por el saqueo de Duarte y sus aliados. Y aún motiva ver que por fin está detenido y se vislumbran más acciones con personajes allegados y ligados.

Lo mejor de esta operación fue el enfoque que se le dio desde un inicio: la reparación del daño. Algo de lo que poco se habla porque siempre el enfoque periodístico es en las personas detenidas y su historial. Pero a la sociedad lo que en realidad le ayuda es que el estado garantice que devuelvan el dinero que se llevaron y que esto no vuelva a suceder. Esta acción la ha hecho muy bien la Fiscalía General del Estado que ha logrado devolver a las arcas del estado una gran cantidad de recursos con los que se han podido realizar obras, adquisiciones, pagos, etc. Y más útil en estos momentos donde el estado está carente de recursos.

El otro enfoque es menos tangible pero muy importante: la pedagogía social. El mensaje que se está dando de que el que la hace la va a pagar es muy importante. Esto genera un círculo virtuoso en el Estado de derecho. Porque la gente se empieza a atrever a denunciar actos de corrupción si ven respuesta de las autoridades. Los políticos la piensan dos veces antes de dejarse llevar por la avaricia y el poder. Las instituciones se fortalecen internamente porque reconocen su actuación y su importancia. Esto es lo mejor de todo, pero no implica que ya se superara la etapa negra.

Los corruptos y enfermos de poder siempre van a querer regresar y harán hasta lo imposible para lograrlo y devolver la impunidad que los arropa. Por eso no podemos ceder ni un poquito, no dar pasos para atrás ni por error. Los lobos se visten de ovejas para engañar al electorado y continuar con las cosas que han afectado por tantos años a la sociedad y han generado desigualdad, pobreza, delincuencia, etc.

Un error en el que estamos cayendo como ciudadanía es creer que se debe dejar ese tema para enfocarse en otro. Pero no debe ser así. El gobierno es integral, trabaja en diferentes ámbitos y no debe dejar de hacer una cosa para entrarle otra. Al final, la raíz de casi todos los problemas es que la corrupción se lleva el dinero con el que podrían resolverse problemas a los que más necesitan. Por eso debemos aplaudir cada detención, cada carpeta de investigación, cada acción que fortalezca el Estado de derecho. No podemos perdonar nada ni a nadie, si es que queremos cambiar este país. Muchos dicen que combatirán la corrupción pero sólo en los discursos, pocos en acciones. Hoy debemos estar orgullosos de estas actuaciones y exigir justicia para todos los que nos han dañado.