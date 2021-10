La Ley de Ingresos y la miscelánea Fiscal de 2022

Por: Francisco Javier Pizarro Chávez.



Al inicio de la semana en curso, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general (260 votos a favor y 218 en contra) la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, que contiene reformas a las leyes del Impuesto sobre la Renta; del Valor Agregado; sobre la Producción y Servicios, sobre automóviles nuevos y del Código Fiscal de la Federación, en lo particular.

Como era de esperar, los legisladores de los partidos opositores a Morena y sus aliados se manifestaron durante 4 horas en contra de la ley referida, pese a lo cual no pudieron demostrar que generará “nuevos impuestos” como era en anteriores gobiernos del PRI y del PAN.

Al contrario, lo que les irritó es que la Ley de Ingresos propuesta por el presidente de la república (AMLO), “no ofrece ningún estímulo fiscal para las empresas, y tampoco contempla aumentar la contratación de la deuda”, lo que según el diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD, “renuncia a la posibilidad de dotar al país de herramientas y recursos para su desarrollo”. Sí, cómo no.

El diputado panista Jorge Romero, por su parte, calificó sin recato alguno que la Ley de Ingresos propuesta era “terrorismo fiscal”; cuestionó que se incluya en el Registro Federal de Contribuyentes a los jóvenes de 18 años en adelante; que se baje la deducibilidad de impuestos de las donaciones “altruistas” de 8 mil millones de pesos, que aportan los magnates del sector privado a 5 mil organizaciones civiles, entre ellas la de “Derechos Humanos” de Claudio X González, que encabeza la ultraderecha Va por México y patrocina a los partidos opositores a la 4a Transformación.

Dejan en claro que, para ellos, la política fiscal “legal”, son los “dudosos donativos” que han creado no en beneficio de los ciudadanos, sino para “evadir sus impuestos y el de las empresas fractureras”, las cuales contratan a jóvenes sin apego alguno a la Ley del Trabajo con pírricos salarios.

Están fúricos porque con la aprobación de este dictamen se crea un nuevo esquema tributario simplificado para los pequeños contribuyentes. La Miscelánea Fiscal que presentó al Congreso de la Unión contempla un “Régimen simplificado de Confianza” en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (SRI) el cual busca indultar el pago de ese impuesto a personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, siempre y cuando el monto de sus ingresos en el ejercicio fiscal de cualquiera de ellos, no exceda los 300 mil pesos.

El que los jóvenes mayores de 18 años se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), NO significa que tengan que pagar impuestos y, en consecuencia, no se les aplicará sanción alguna. Lo más criticado por los adversarios de esta reforma es la deducción de impuestos por donativos. La reforma al Artículo 151 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta (ISR) propone, que únicamente podrán deducir hasta el 15% del total de sus ingresos multimillonarios, para que los “deducibles por donativos” ya no estén en una bolsa aparte, sino dentro de la tasa del 15% referida. Eso los tiene fúricos, pues tendrán que pagar impuestos encubiertos de “falsos donativos”, de organizaciones civiles que ellos manipulan.