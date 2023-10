La ley de la atracción es la creencia pseudocientífica de que la mente a través de los pensamientos (conscientes e inconscientes) influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una cantidad de energía similar a la emitida. La Ley de Atracción no tiene base científica y está considerada como pseudociencia . Pseudociencia o seudociencia es aquella afirmación, creencia o práctica que es presentada como científica y fáctica. Numerosos investigadores han criticado el mal uso de términos científicos por parte de los defensores de esta ley. Desde el punto de vista psicológico, la Ley de Atracción también ha sido duramente criticada. La frase "ley de la atracción" ha sido utilizada por escritores, teósofos (personas que creen estar iluminados por la divinidad e íntimamente unidas a ella), autores y filósofos. Según los partidarios de dicha ley, esto significa que los pensamientos (emociones, creencias, anhelos, etc.) que una persona posee (sean estos conscientes o inconscientes), provocan consecuencias afines a lo que se desea. A este proceso se lo describe como «vibraciones armoniosas de la ley de la atracción».

Hay mucha información sobre la ley de la atracción y como es una creencia que no llena todos los requisitos científicos se le resta valor. Yo por mi lado creo que tenemos la gran posibilidad de atraer a nuestra vida lo que pensamos y mencionamos con frecuencia ¡Creyéndonoslo! ¿Cuál es nuestra narrativa diaria? ¿De qué llenamos nuestro campo energético? Y aquí cabe mencionar que aunque enfaticemos en una frase el NO, esa palabra no resuena en el campo energético. Por ejemplo si se repite seguido “No quiero que me de cáncer” lo que vibra en el campo energético es: Quiero que me de cáncer. Toco este tema pensando en muchos poderosos que observo y que puedo afirmar que conocen y practican la ley de la atracción, por eso aún con el rechazo total de las masas se afianzan en el poder ¿Por qué? Porque logran que se hable de ellos todo el día, mal o bien, y así, un poder energético los atrae.

La ciencia duda de esta ley como también duda de la existencia de Dios. Ante la grandeza de la energía universal nos quedamos estancados en esa parte ínfima de nuestros cinco sentidos, los cuales fraccionamos, en vez de unirlos todos en una observación que eleva posibilidades.

Somos testigos de miles de marchas con pancartas NO A LA VIOLENCIA, en vez de VAMOS POR LA PAZ.

El ejercicio de proclamar lo que SÍ queremos es un reto que al principio es difícil, porque nos encanta apuntar a los que según nosotros están mal, a pecadores, a los ineptos, a los que nos caen mal para experimentar esa sensación de superioridad, de ser mejores que ése o aquél. Los juicios son elevadores para la baja autoestima. ¿A quién estamos viendo para abajo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué estamos generando en nuestro país, en nuestro mundo con el poder de la ley de la atracción?

Es decisión de cada cual lo que atrae a su vida, pero en cuestión de protestas multitudinarias lo ideal sería ir todos por lo que SÍ queremos, ignorando lo que no.

ROBERTA CORTAZAR B.