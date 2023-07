La loca dice que es absurdo el tiempo que perdemos en pretender cambiar a alguien.

Ella por su lado le invirtió a una persona esa obsesión años y años ¿Y qué resultado tuvo? Ninguno, absolutamente ninguno, porque no tenemos el poder de cambiar a nadie.

Y dice ¡Qué soberbia fui! ¿Quién soy yo para pretender que una persona sea como yo quisiera que fuera? Cada cual es como es y hay que dejar ser, pero creemos que, porque es nuestra mamá, papá, esposo, pareja, hijo, amigo, empleado, tenemos la tarea de cambiarles lo que nos incomoda, lo que vemos malo, inaceptable, pero nos olvidamos de que sólo con el ejemplo quizá inspiramos a una acción. Lo más sencillo y lógico es simplemente ser y dejar ser, con la valentía de decir adiós a los que no podemos tolerar y luego preguntarnos ¿Qué manera de ser tienen ellos que yo también tengo? Pues en los demás vemos lo que no nos atrevemos a ver en nosotros mismos. Es como darse una asomadita a ese lado oscuro que todos tenemos y nos cuesta aceptar. LO QUE TE CHOCA TE CHECA.

Me sugiere la loca que piense en un ladrón y que reflexione en qué me puedo parecer a él, y de inmediato me acordé de que en mi adolescencia robé, y no menciono qué, porque todavía me da vergüenza, pero a la vez lo justifico en mis adentros ¡Fue la inmadurez, la rebeldía!

Pero en lo que estoy escondiendo y disimulando mi secreto, me mira fijo y me dice ¡Sé que te acordaste de algo que robaste, no quieres mencionarlo, pero vete más al fondo y al presente! ¿Le robas la paz a alguien con tus mentiras, chismes, comentarios, maltrato?

Vivir en comunidad es vivir en un reflejo constante de lo que somos, juzgar se convierte en el bálsamo que nos duerme ante lo que hacemos, acciones que se manifiestan de múltiples maneras, pero que a final de cuentas vienen de lo mismo. La materia más difícil en la escuela de la vida es aceptar que el otro es nuestro espejo. Cuando queremos cambiar a alguien, realmente queremos que esa persona no nos refleje algo que no nos gusta de nosotros mismos.

Queremos ver en el otro el ideal que nos formamos de lo que debe ser y lo que no, pero ¿Quiénes somos nosotros? ¿Realmente nos creemos mejor que los demás? ¿Por qué?

¿Para qué?

Después de estas reflexiones con la loca, me viene otra vez la fuerza de ser quien soy y dejar ser a los demás, de enfocarme en buscar personas que tengan el valor de aceptar que somos imperfectos y que en el camino a lo perfectible está apreciar lo maravilloso de la convivencia humana, eligiendo dónde y con quién estar, pero no pasar por alto esos personajes incómodos, desconocidos, que llegan y nos dicen algo, un algo en lo que hay que reflexionar, porque los mensajeros de vida aparecen todos los días por algo y para algo.

Un dato interesante es que a partir de los siete años la persona será quien es para toda la vida, así que a estar muy alertas con qué alimentamos a ese niño en sus primeros años.

Es de sabios aprender de todos y en todo lugar, para después en una selección de permanencia o retirada respetuosa, ser y dejar ser.

ROBERTA CORTAZAR B.