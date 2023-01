La loca es simplemente una mujer que se sale del estándar y levanta el ancla de lo establecido para ir más allá de lo convencional y aceptado. Es atrevida, renegada y no le importa el qué dirán, es tan honesta que incomoda, pero sus señalamientos aún y cuando muchas veces se rechazan crean controversia ante el cúmulo de creencias que seguimos sin cuestionar de dónde vienen, dónde nos tienen y a dónde nos llevan.

Me habla de los vivos que están muy dormidos, y yo le pregunto ¿Y tú te consideras totalmente despierta? A lo que responde ¡No, claro que no! yo también duermo caminando, actuando ¡Pero a mí no me incomoda que me despierten! Si oigo un despertador no lo apago para seguir soñando, me abro a comentarios y señalamientos, y no niego que a veces ni así despierto, porque no es mi tiempo para entender, pero dejo que esa semilla se quede para ver si germina en mi razonamiento y sentimiento. Y como todos, moriré sin entender y aprender muchísimas cosas, pero para mí un No definitivo, es evadir mi atención a lo que los demás son, abrazo la experiencia de enriquecer mi conocer, que sin duda me abre la perspectiva del espíritu humano. ¡Hay tanto que aprender del otro! Y no para imitarlo, entenderlo, juzgarlo o justificarlo, pero sí para conectar con esa unidad a la que pertenecemos y en la cual funciona la libertad y el respeto como fines de amor y paz.

Por otro lado, la clasificación de las cosas inanimadas genera que se les desdeñe. La manifestación de latido es un concepto ligado al movimiento, lo que no se mueve por sí solo se cree que no tiene vida, se consideran simples adornos, complementos, objetos con los que podemos hacer lo que queramos porque somos hijos de Dios “los más inteligentes e importantes del planeta” y eso nos incita a sentirnos superiores y servirnos de lo que está y al no necesitarlo desecharlo. ¡Pero todo tiene vida e importancia! La energía se mueve de diferentes maneras y nos conectamos con lo que hacemos con ella. Y hablando de movimiento, la movilidad tiene que ver con la posibilidad, aún seres humanos “vivos” están tan estáticos que se les llega a considerar objetos y permiten o se les obliga a ser utilizados, su libertad se trunca por decisión propia o por sometimiento.

La naturaleza es vida, un árbol es un ser grandioso ¿Pero acaso se les respeta como tal? Talar un árbol es un acto automático para la industria, la construcción y la decoración de moda. Al cortar un árbol, se le debería agradecer por su colaboración y aportación. Podar un árbol se debe hacer con un corte sensible ¡Está vivo! La devastación de un ecosistema es aniquilar un órgano que forma parte de la estructura viva del planeta.

La locura de revelarnos en un mundo donde obviamente muchas cosas que se hacen en automático no funcionan para el bien común, es innovar el pensamiento y por lo tanto la realidad. Escuchemos al loco que tenemos dentro, puede tener algo importante qué decir.

ROBERTA CORTAZAR B.