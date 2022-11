La magnificencia de Aída, de Giuseppe Verdi, en el Teatro Real de Madrid

Por Mario Saavedra

Ha vuelto Aida, de Giuseppe Verdi, al Teatro Real de Madrid, con la misma gran producción de Hugo de Ana con la que el público de hace un cuarto de siglo se maravilló ante las sorprendentes dimensiones y capacidades técnicas de su nuevo escenario. De fuerte poder simbólico, dominada por una colosal pirámide que sugiere la magnificencia del poder político y religioso, se han hecho adecuaciones técnicas que le han permitido seguir resultando funcional.

Otra vez con el prestigiado verdiano Nicola Luisotti en el podio se pudo disfrutar a plenitud una partitura a la vez efusiva e intimista, que evidencia la madurez de un músico con particulares talento y olfato dramáticos para desarrollar recurrentes temas en su acervo, entre otros, el citado triángulo amoroso que muchas veces desemboca en tragedia, un manifiesto trasfondo político y social en conflicto, sus no menos habituales críticas al exceso de poder cuyo peor síntoma se expresa en la humillación de los oprimidos, los ambivalentes sentimientos paterno-filiales, los celos y amores prohibidos al límite, la traición, la soledad, la muerte. Y Luisotti de igual modo resulta ser un maestro para cuidar el dominio de la escritura vocal verdiana, que a estas alturas ya privilegia los dúos y números de conjunto sobre las arias, tras una orquestación poderosa y pletórica de matices, con contrastantes pasajes marciales unos y poéticos otros, sin desconocer su pericia en la articulación de grandes números corales y hasta coreográficos.\u0009

Privilegiando escuchar a la soprano suprema de nuestro tiempo Anna Netrebko, he preferido anteponer sus talentos vocales e histriónicos ampliamente probados ––otra vez sublimes pues lo ha cantado casi todo: lírico, spinto, dramático––, en un examen de doctorado donde volvieron a lucir la belleza de su timbre, la robusta sonoridad de su emisión con firmes graves y aterciopelados agudos, con una mezza voce impecable, a una excesiva y hasta ridícula acción de linchamiento a las afueras del teatro ––asociándola a Putin–– que tampoco logró ensombrecer su soberbio trabajo con un papel de tales exigencias. Y más que decoroso ha sido el desempeño de la mezzosoprano georgiana Ketevan Kemoklidze como Amneris, con un porvenir muy promisorio por delante como lo ha probado en los importantes concursos donde ha triunfado. No me parece que ha dejado la misma impresión el tenor de Azerbaiyán Yusif Eyvazov ––por cierto, pareja de la diva rusa desde hace algunos años––, quien si bien es un cantante que acostumbra dejar todo esfuerzo en el escenario y estudiar sus papeles a conciencia, su más bien oscuro color de voz y las exigencias canoras del Radamés han descubierto sus limitaciones menos expuestas en otros papeles de menor apremio; me he quedado con ganas de escuchar al polaco Piotr Beczala en una prueba como ésta en su ascendente carrera. De igual modo a la altura el Amonastro del barítono también polaco Artur Ruciński y el Ramfis del bajo coreano Jong Min Park, así como las otras voces en papeles más pequeños. Del Coro del Teatro Real habría que decir que vuelve a ser una garantía con desempeño sobresaliente, en una obra donde, como en la pasada puesta de Nabucco, del mismo Verdi, fue protagonista.