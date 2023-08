¿La maquinaria del PRI va vs el PAN?

En esta columna he escrito muchas veces en contra de Alito Moreno por su pasado de corrupción, de falta de palabra, deshonestidades, etc; pero nunca he dicho que fuera tonto, al contrario, creo que es muy calculador y hábil para lograr sus objetivos personales. Hoy puede que estemos frente a uno de sus planes más macabros.

Pues ahora resulta que el proceso de selección de candidatos del Frente está en manos del PRI y su dirigencia. Todo iba viento en popa con los filtros de candidaturas en cada uno de los diferentes procesos. El PRD pataleo cuando eliminaron a sus dos posibles candidatos pero al final fueron irrelevantes sus peleas porque el peso específico de ese partido es muy bajo realmente. Pero algo sucedió a la hora que se eliminó al 4to finalista, Enrique de la Madrid, y dejó a una única finalista priista, Beatriz Paredes; el PRI se alineó.

Es un tema muy conocido la institucionalidad del PRI. Ha sido un tema de escuela para todas las personas que han pasado por ese partido el hecho de tener que alinearse a lo que diga el partido para poder ganar elecciones. Ellos lo saben muy bien y les ha funcionado por un siglo. Hoy tienen una única opción y un solo objetivo común.

Caso totalmente contrario es el PAN. Ahí sabemos que en las elecciones internas siempre se dan hasta con la cubeta. Esto habla de una democracia fuerte en el interior, pero el problema viene en las elecciones constitucionales porque nunca terminan unidos. Los panistas son libres y por lo tanto, difíciles de alinear. No están acostumbrados e incluso odian las indicaciones de dirigir el voto. Esto es bueno, pero en esta ocasión puede ser peligroso. Peor aún, el PAN continúa con dos opciones: Xóchitl y Creel. Hecho que naturalmente crea una división.

La cosa se pone peor. Como muchas personas saben, la elección interna que el Frente tendrá no es abierta al público en general. Para poder participar tienes que registrarte en un padrón nuevo para poder participar. Esto implica que se tendrán que hacer campañas masivas para que “la ciudadanía” se registre y vote. Pero también, naturalmente, los padrones de los partidos se utilizaran para este objetivo. El problema aquí es la desproporcionalidad que existe en el número de afiliados a los miembros del frente. El PAN reportó tener 252,140 afiliados en 2020, el PRD 1,242,410 y el PRI 2,065,161. Aunque estos números son de hace 3 años (último dato) las diferencias son enormes y serían causa decisiva en esta elección si los partidos realmente mueven su estructura.

La decisión de esta elección “abierta” solo será el 50% dentro de la ponderación final, el otro 50% es una encuesta en casa habitación. El tema es que en la última encuesta que hizo el frente en casa habitación salieron en empate técnico Xóchitl y Beatriz Paredes. La diferencia fue de 3% (B.P. 29% y X.G. 32%). Esto pondría en manos del movimiento de estructuras la elección de la candidatura y si de esto hablamos, el PRI es el maestro del tema. ¿Crees que esto pueda suceder? ¿Crees que el PRI de Alito se baile al PAN? Ya pronto veremos.