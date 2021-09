La marca ciudad es identidad

Por: Amín Anchondo

Se han hecho varios intentos a lo largo de varios años para poder definir una marca que identifique a la ciudad de Chihuahua y que esta marca se convierta en un distintivo que se pueda usar universalmente para promocionar la ciudad en diferentes sentidos, pero sobre todo que le dé identidad a la ciudad.

La verdad es que han sido fallidos los múltiples intentos de lograr posicionar una imagen que pueda replicarse en lo más representativo y que perdure en el tiempo. Esto es en gran parte por una falta de altura de miras de los servidores públicos o de gremios que le dan más prioridad al logotipo de su propia administración que a una imagen de largo plazo.

Ciudades importantes del planeta han logrado este posicionamiento, no sólo de la ciudad sino de sus departamentos de Policía como Nueva York con su NYPD, de la cual se financia una parte del gasto de la Policía con la venta de souvenires a los turistas.

Vemos en las grandes ciudades los camiones del transporte público con rótulos bonitos que resaltan la marca de la ciudad y no los del sindicato al que pertenecen. Taxis que se homologan en la imagen para un mejor servicio al turista o al ciudadano y resaltan la marca ciudad antes del sitio o sindicato al que están afiliados.

Las rutas turísticas, señaléticas de calles, información importante de la ciudad, promoción turística, spots, etc. En todas las anteriores, siempre predomina la imagen de la ciudad como una marca con expresión propia y no pequeñeces como sindicato, grupo, administración gubernamental o peor aún, los colores de los partidos.

Siempre he dicho que para ganar todos debemos todos poner algo sobre la mesa para los demás. Y es así como debemos sacrificar ciertas cosas para poder lograr un posicionamiento de ciudad que derive en más turismo, inversión, desarrollo, etc.

Chihuahua tiene un gran potencial para lograr esto. Debemos de ponernos las metas claras y apostarle a estos proyectos de marca, dejando a un lado las viejas acciones políticas que frenan este tipo de hechos.

Un reglamento de imagen urbana y gubernamental del municipio podría ayudar a que en pocos años pudiéramos estar viendo resultados de una marca poderosa que destaque no sólo en lo nacional sino en lo internacional.

Sé que es complicado en ocasiones por los malabares de facultades de los gobiernos, debido a que tenemos un chile con queso. Me refiero a que en la capital el transporte público está concesionado y lo maneja el gobierno del estado, los parquímetros del centro los administra el Ichisal y no son para reinversión en la imagen urbana del Centro Histórico. Aún hay discrepancias entre quien se encarga de pintar las calles y las señaléticas, si es el estado o el municipio, etc. Pero con voluntad se podría lograr que esto sucediera y ahora sí tener una imagen ordenada y fuerte en identidad para promocionar nuestra ciudad.

Existen grandes esfuerzos ya hechos hasta este momento, tenemos que aprovechar lo avanzado y lograr conjugar las voluntades para ver resultados.