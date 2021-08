La mejor forma de conservar nuestros bosques

Los bosques son un recurso natural de vital importancia para la sociedad. De su adecuada conservación y buen manejo depende que sigamos contando con la provisión de los valiosos servicios ambientales que éstos generan, como la producción de oxígeno, la captura de bióxido de carbono, la captación y regulación del flujo de agua que alimenta las grandes zonas agrícolas y asentamientos humanos, su belleza escénica y la conservación de la biodiversidad, entre muchos otros más.

Pero conservar en buen estado un bosque, no necesariamente implica no tocarlo, o no cortar ningún árbol. Los árboles requieren de suficiente luz, espacio, humedad y nutrientes del suelo para desarrollarse de manera óptima. Cuando un bosque llega a su edad madura y los árboles empiezan a producir abundante semilla, es necesario realizar lo que se llama corta de regeneración, que consiste en cortar algunos de ellos y abrir espacio para que la luz llegue al nivel de suelo, donde se encuentran las semillas, y éstas logren germinar. De esta forma se va a iniciar el desarrollo de un nuevo bosque, en un proceso que se da de manera natural.

De igual forma, los árboles jóvenes producto de esta regeneración, requieren para su buen desarrollo de suficiente espacio y luz en sus copas, para lo cual se deben aplicar tratamientos o cortas de aclareo, con lo cual se les quita el exceso de competencia y se dejan en pie los mejores árboles que llegarán nuevamente a formar un bosque maduro y sano. Por ello, es frecuente al ver camiones cargados con troncos delgados, que se piense que al hacer eso “se están acabando el bosque”, cuando en realidad estos troncos delgados son producto de la correcta aplicación de las cortas de aclareos.

En la ley forestal vigente se establecen todos los requisitos, trámites, normas, etc., que los dueños de los bosques y sus técnicos responsables deben seguir, y así lo hacen, para aprovechar de manera sustentable y legal sus recursos forestales.

Sin embargo, sabemos que conservar los bosques en buen estado, no es suficiente solo con aprovecharlos en forma correcta; es indispensable, además, protegerlos de las principales amenazas que enfrentan actualmente, como son los incendios forestales, las plagas y la tala clandestina, que en los últimos años han aumentado de forma alarmante en algunas regiones del estado.

Por ello, hoy más que nunca es necesario fortalecer la coordinación de las diferentes dependencias y niveles de gobierno, trabajar en forma conjunta con los productores y técnicos, y aumentar, no reducir como se ha hecho en los últimos años, los programas de apoyo a los productores forestales para que con ello, y el propio trabajo que ya realizan, se siga conservando este valioso patrimonio natural con que aún cuenta nuestro estado. Si este tema no se atiende hoy, con la urgencia lo amerita, de nada servirá que en un futuro nos lamentemos por no haberlo hecho cuando aún se estaba en tiempo.