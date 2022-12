La mejor inversión es disfrutar, felices fiestas

Por: Edgar Piñón

Estimados lectores se acerca la conclusión del año 2022, un año que sin duda representó en materia económica un cambio en el estilo de vida de todos los ciudadanos del país, pues vimos con gran incertidumbre que el crecimiento de México en el plano mundial, no es el escenario más optimista.

Se han encaminado acciones para tratar de revertir esta situación con políticas económicas, hacendarias, financieras e incluso de carácter comercial, que, aunque responsables, no han sido efectivas a la hora de propiciar el equilibrio económico de todas las regiones.

Si bien es cierto, estas fechas representan una labor importante y responsable para quienes se encargan de la conformación de los programas de oportunidad y fomento, en el que se pretende a toda costa, fortalecer rubros como el campo, la salud, seguridad, el fomento del turismo y economía municipal, el empleo, la atracción de inversión extranjera, y el rezago social: esto se vislumbra complicado ante la incesante inflación que enfrenta el país.

No obstante, aunque pudiéramos hablar y hablar de escenarios no idóneos para México, no desgastaré estas líneas en el pesimismo, o el enojo ante las decisiones fallidas a las que ha sido sometido nuestro país por el actual gobierno federal, o la falta de empatía de quienes dirigen las riendas del ejecutivo.

Estamos en la víspera de tiempos de algarabía y felicidad, tiempos que nos invitan de nueva cuenta a la reflexión de lo acontecido, a valorar lo que se ha hecho o dejado de hacer para convertirnos en mejores seres humanos, o simplemente en la conclusión de metas personales.

Las fiestas decembrinas implican la oportunidad de reintegrarnos como sociedad, como familia, nos invitan a disfrutar el valor de las cosas simples, de la fraternidad entre amigos, incluso el espacio ideal para alejarnos de una realidad que no se va, y que al paso de la Navidad y el Año Nuevo, retomará su curso en nuestras vidas.

Y es precisamente a ese espacio, en el que deseo que ustedes al igual que sus familias encuentren los motivos para reír, compartir y retomar los lazos que se han perdido, aquello que en el cúmulo de nuestras actividades y obligaciones olvidamos, alejándonos de esa sensación de lo que es VIVIR al margen de lo laboral.

Hoy más que nunca les deseo que el espíritu de la navidad, reflejada en sus luces, o en las muestras de cariño a través de un presente o regalo, sea el talante que impere en sus hogares, que la sonrisa de los niños o miembros de la casa más pequeños, dibuje su rostro y se convierta en el mejor recuerdo a la hora de volver a la normalidad, con pilas recargadas y mayor ahínco para construir el mundo ideal para todos y cada uno de nosotros.

Un servidor les desea Felices fiestas, que la mejor inversión en esta temporada sea el disfrutar con tiempo de calidad a los nuestros. Nos leemos pronto, Reciban un cordial abrazo, su amigo Edgar Piñón.