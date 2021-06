La mentira como sistema

Existe actualmente en México un clima de desconfianza generalizada. Esta desconfianza es provocada en su origen por las declaraciones diarias del presidente de la república y las de sus principales funcionarios y asesores. Esta desconfianza va en dos vías dependiendo en qué extremo ideológico se encuentre el oyente. Si se cree a pie juntillas los dichos del presidente, entonces los que opinan en contrario no son de fiar y lo que es peor, son el enemigo, como los ha caracterizado el presidente.

Tomando en cuenta lo anterior, es un poco frustrante el refutar con datos duros las ocurrencias presidenciales a sabiendas que casi el 40 por ciento de la población lo tomará como una agresión a la investidura presidencial; pero eso nunca nos detendrá, frustrante o no.

Ahora mencionaré algunos ejemplos que son unas joyas del populismo:

La semana anterior insistió en que la inversión extranjera crece, y que la recuperación económica en México es modelo mundial. Los datos no dicen eso, En realidad la inversión extranjera se redujo en 11.7 por ciento con respecto a 2019. Moody’s y otras agencias pronostican una recuperación de alrededor del 5. Por ciento, pero se debe tener en cuenta que venimos de una recesión con un decrecimiento acumulado de más del 10 por ciento. Además, si leemos el reporte completo, Moody’s estima que el PIB no alcanzará los niveles de 2019 (año recesivo) antes del fin de 2022 y ratificó la calificación crediticia para la deuda de México en “Baa1 con perspectiva negativa”. Malas noticias, que magnifican uno de nuestros principales problemas: la desconfianza en México y su gobierno.

Se vanagloria de una recuperación de 600 mil empleos, cuando esto se dio a pesar de la indiferencia del gobierno federal. No se implementó ningún programa efectivo de protección al empleo y además no se mencionan los 4.5 millones de desempleados en el período, que incluyen formales e informales. A esto falta añadir todos los jóvenes quienes ya en edad de trabajar buscan trabajo y no lo encuentra, aproximadamente 600 mil por año.

Increíblemente mencionan la cifra de creación de 1 millón 200 mil empleos o más. ¡Es increíble! Dicha cifra se ha alcanzado únicamente en los años en que México creció arriba de 6 por ciento. Proponer esto en un período recesivo no solo es risible, es patético.

Nos queda espacio para dos joyas más: mencionan que el precio de la gasolina bajó en 3 años de 21.22 a 18.5. Tal parece que no les llegó la noticia de la caída de los precios del petróleo a nivel mundial. Se vanaglorian del aumento al salario mínimo; pero esto no beneficia en nada a los desempleados y a los informales, además de que la inflación de los productos que consumen las clases bajas presentan una inflación arriba del 25 por ciento.

El problema es el jefe de gobierno, que dado que no entiende no puede corregir. Por eso tantas decisiones que nos parecen ilógicas; pero no para él. Son ideas que adquirió desde su juventud e intenta llevarlas a cabo, sin importar las consecuencias ni el cambio social y económico que se dieron los últimos 40 o 50 años.