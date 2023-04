La Migración, causas y  efectos

Por: María Soledad Limas Frescas

Una canción de Alberto Cortez, dice en una de sus estrofas “No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuándo no existían fronteras antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero”. Y es inspiradora para reflexionar sobre la migración, como uno de los temas más candentes a nivel mundial, y en nuestro país se agrava la problemática por las malas decisiones y acciones de los directamente responsables, que no son los empleados que obedecen, sino los funcionarios que ordenan esas malas decisiones, a veces con graves consecuencias, como la tragedia recientemente ocurrida en la que fallecieron 40 migrantes, y 28 se encuentran lesionados, que estaban esperanzados en vivir el sueño americano y encontraron la muerte en lamentable incendio, al estar encerrados en una “ celda”, y sin que nadie les diera auxilio.

Lo anterior se propició en gran medida, por la doble jugada del gobierno federal de permitir por una parte el ingreso sin control de migrantes por la frontera sur, y por la otra quedar bien con el presidente de USA, y por contener en la frontera norte a miles de migrantes, sin que haya condiciones mínimas para dar cobijo y seguridad a todos ellos, generándose un caos que ya ni el propio gobierno puede controlar.

No todo es malo con la migración, destacando aspectos positivos, se debe reconocer que a nivel global los migrantes también han hecho contribuciones al enriquecimiento del intercambio cultural y al desarrollo de los países. Y ante el incremento del número de migrantes en el planeta, en el año 2000 la ONU proclamó el 18 de Diciembre como día Internacional del Migrante. Por ejemplo gracias a la migración fue posible que el continente americano se poblara hace cientos de miles de años, cuando miles de pobladores de Asia, en un enorme recorrido cruzaron el estrecho de Bering, hasta llegar a América, por eso la migración es un fenómeno natural que siempre ha existido y existirá.

Nuestro país continuamente sufre la problemática de la migración porque miles de Mexicanos cruzan anualmente hacia Estados Unidos buscando oportunidades y mejores niveles de vida que desgraciadamente no encuentran en México, al igual que pasa con los miles de migrantes que recibimos anualmente y que huyen de sus países en busca ”del sueño americano”.

La Organización Internacional de Migración (OIM) arroja los datos de que existen aproximadamente 250 millones de migrantes a nivel mundial, de los cuales el 49 % son mujeres.

Es responsabilidad de los gobiernos, brindar oportunidades a su población para que cuenten con las satisfactores materiales y espirituales que conlleven a mejores niveles de vida y a la prosperidad de los seres humanos.

Independientemente de la problemática de la migración, de acuerdo a los tratados Internacionales, las leyes migratorias y de los principios de la doctrina social, es requisito sine qua non, tratar a los migrantes con respeto a su dignidad como personas.