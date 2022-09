La militarización de México

Por: Rocío Reza

Se ha discutido en sesión intensa en la Cámara de los Diputados y que se prolongó hasta las 8:30 de la mañana del día siguiente diversas iniciativas con dispensa de trámite con la mayoría de Morena que logra a través de mayoría simple dar albazos legislativos disfrazados de lo que se denomina de obvia y urgente resolución y con ello discutir un tema de gran relevancia para el país sin pasar por comisiónes ni realizar ningun análisis a fondo para tomar decisiones adecuadas, donde las y los diputados apenas tuvieron oportunidad de leer un documento de 45 hojas donde hicieron un planteamiento para pasar a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacia la Sedena, con flagrante violación a los párrafos noveno y décimo del artículo 21 constitucional, que establecen que la Guardia Nacional será de carácter meramente civil; de esta contravención deriva en consecuencia la inconstitucionalidad del resto del articulado de las leyes que se presentaron para su reforma.

Y a esto Morena pretende engañar diciendo que no es militarizar al país, donde a todas luces por la desesperación del gobierno y del presidente por la total incapacidad de articular una estrategia certera para brindar seguridad a los mexicanos, opta por lanzar al Ejército a las calles y ser ellos quienes tengan el trato con los ciudadanos, o sea, los retenes en una carretera, las familias se toparán con el Ejército, ya no con elementos de carácter civil, así como en todas las acciones que deriven del protocolo de apoyo del gobierno federal hacia las entidades federativas con unas corporaciones policiacas totalmente desmanteladas y disminuidas, ya que han eliminado los fondos para su fortalecimiento, los estados y municipios han tenido que arreglárselas como pueden en materia de seguridad pública.

Hemos venido observando cómo la Guardia Nacional se hace cargo de acciones preventivas y que ahora serán trasladadas hacia las fuerzas armadas, en los países democráticos las acciones preventivas se realizan con corporaciones de mando civil, y los países autoritarios tienen al Ejército al mando.

Las policías locales o preventivas tienen inducción para tratar con el ciudadano y apoyarlo, el Ejército tiene adiestramiento para la guerra, para la letalidad, en efecto sabemos que las fuerzas armadas tienen un prestigio y gran respeto por la ciudadanía en México y por esto mismo se debe cuidar y que realicen las acciones para lo que están facultados.

El gobierno federal no logra coordinar ni articular una estrategia que contenga la ola de violencia que crece y crece cada día, a cuatro años de un gobierno fallido no han logrado hacer frente al principal problema del país, y hoy estamos ante un escenario peor, porque no es con el Ejército en las calles como se logrará restablecer la paz.

Ahora pasará al Senado de la República, veremos qué pasa en la cámara alta, ojalá algunos legisladores de Morena estén conscientes del gran daño que se ocasionaría al país al dar este paso hacia la militarización, si no fuera así, está la vía de la acción de inconstitucionalidad que los legisladores de oposición ya estamos preparando y será la Corte quien tendrá que pronunciarse al respecto, estamos convencidos que tendrán que resolver a favor de la constitución sólo será tiempo perdido para México, porque mientras la Corte resuelve seguirá el inquilino de palacio dando palos de ciego ante el mayor problema de México.

Es importante que los ciudadanos y líderes de opinión, medios de comunicación den seguimiento a este tema tan delicado para entre todos impulsar hacia la no militarización en nuestro país.

No cabe duda que la 4T es bipolar, mientras fueron oposición se desgarraron las vestiduras diciendo que el Ejército debía permanecer en los cuarteles y ahora que gobiernan se les ha olvidado.

De mi parte seguiré luchando para evitar un mayor deterioro para las libertades en México.

