¿La ministra Yasmín Esquivel ha deshonrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA A.C.

Por: José Martínez Frausto (*)

Colaboración

A finales del año pasado se dio a conocer en los medios de información la noticia de un supuesto plagio, perpetrado según se dijo por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa, a quien se le atribuye que la tesis que presentó para obtener de la UNAM el título de licenciada en Derecho, la copió casi en su totalidad de la tesis elaborada poco más de un año antes por otro alumno de la misma universidad, quien con ella obtuvo también título de abogado, antes que la entonces alumna Yasmín, hechos sucedidos hace aproximadamente 37 años. Este descubrimiento se hizo, al anunciarse que el día 2 de enero de este año 2023 se haría la elección de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se difundió que cinco ministros, de los once que integran ese alto tribunal, aspiraban a ocupar el cargo, entre otros las ministras Yasmín Esquivel, con apenas tres años dentro del Poder Judicial federal, quien ingresó como ministra a propuesta del presidente López Obrador y la ministra Norma Lucía Piña Hernández, con una trayectoria de 30 años dentro del mismo poder.

La ministra Esquivel ha manifestado ante el Pleno de la Corte y en las redes sociales que no hizo ningún plagio, que fue al revés o sea que a ella le plagiaron su tesis un año antes de que presentara su examen profesional.

Las autoridades de la UNAM hicieron las investigaciones pertinentes y hace días que su rector declaró que sí hubo plagio, cometido presuntamente por la entonces alumna Yasmín Esquivel. Luego, hace poco tiempo, se turnó el asunto al Comité de Ética de la propia universidad, pero se detuvo el trámite por un juicio de amparo promovido ni más ni menos por la señalada ministra, aparentemente para que se alargue la determinación final en este asunto.

Pero este escándalo no para con lo anterior. Hace varios días se difundió en los medios otro plagio presuntamente cometido por la misma ministra Esquivel, ya que se descubrió que la tesis que elaboró para obtener el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac del Valle de México y supuestamente en coordinación con la Universidad Complutense de España, contiene casi en un cincuenta por ciento transcripciones de párrafos de libros de al menos doce juristas destacados, nacionales y extranjeros, pero sin que la señora Yasmín se hubiese preocupado por entrecomillar los párrafos copiados ni citar los nombres de esos juristas. El abogado particular que designó la ministra cuestionada solamente dijo, para tratar de justificar a ésta, que fue un olvido involuntario.

O sea, aquí no hay ninguna duda del plagio cometido por la ministra y no puede atenuarse la grave falta diciendo que este último fue un pecado de juventud, en palabras del presidente López Obrador, ya que lo hizo para obtener el grado de doctora en Derecho cuando tenía 46 años de edad.

Contestando la pregunta que titula esta colaboración, podemos afirmar que la ministra Yasmín Esquivel no ha deshonrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues su nombramiento no lo otorgó la misma, ya que fue el Senado de la República a propuesta del presidente López Obrador. La deshonra sería para la propia Yasmín, al aceptar un cargo que para ostentarlo requiere el de ser una persona de inmaculada honestidad y honradez, cualidades de las que carece. Ni el transcurso de los años borrarían hechos tan graves, y la consecuencia final debe ser la renuncia al cargo o su destitución si no lo hace, al resultar ser una persona deshonesta y sin probidad. ¿Cómo podría una persona con esas características ocupar un sitial en el más alto tribunal del país?

¿Y así pretendía ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?





(*)Ex presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua.