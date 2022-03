La mujer, emprendedora natural 

Por: Antonio Ríos Ramírez

Definitivamente el avance de la mujer por sus derechos civiles y sociales ha tenido un incremento exponencial en los últimos años. Sin embargo todavía falta mucho para que la sociedad madure en términos de inclusión y en términos de entendimiento de la igualdad y equidad. Hace pocos años en una organización a la que pertenezco increíblemente se votó para revisar la inclusión de mujeres en la organización. Yo me quedé impresionado de este hecho, que en pleno siglo veintiuno todavía existan personas que cuestionen la inclusión de la mujer en cualquier ámbito de la sociedad.

Una de las áreas más interesantes de aportación de la mujer al ámbito de generación de valor a la comunidad es el emprendimiento. Hoy en día podemos encontrar muchas mujeres que han desarrollado sus emprendimientos y han logrado escalarlos a niveles competitivos en tamaño y calidad. De aquí veo que la mujer, en su DNA trae integradas las características de una emprendedora, no importa lo que estudie, no importa la edad, no importa el ámbito social, la mujer es una emprendedora natural. Y no necesariamente me refiero a la creación de empresas. Me refiero fundamentalmente a las características de creatividad, pasión, visión, confianza, responsabilidad, perseverancia, administración de riesgo y muchas más. Esto me lleva a pensar que la mujer lleva en su ser el emprendimiento como una característica de nacimiento.

Pensando en esta aseveración atrevida, pero validada por las decenas de mujeres que he visto pasar por mi vida y cada una trae historias de validación de cada característica de una emprendedora.

Podría revisar la primera emprendedora natural, mi madre. Recuerdos de las levantadas temprano para llegar a la escuela, el esfuerzo para conseguir los materiales que nos pedían, los disfraces hechos durante toda la noche para presentarnos en el festival del siguiente día, el apoyo continuo en las dudas y tareas que se nos encargaba, la imaginación e ingenio para cada rincón de la casa. La búsqueda incansable de alguna oportunidad de desarrollo de nosotros sus hijos, la búsqueda de recursos a través de actividades, cada vez que sucedía una crisis se levantaba y como si nada continuaba. También, siempre medía los riesgos ante cualquier adversidad y tenía la valentía y arrojo para enfrentarla. Simplemente por identificación de oportunidades, búsqueda de recursos, resiliencia y riesgo, mi madre siempre ha sido una emprendedora. Otro ejemplo muy cercano es mi esposa; con características de orden, limpieza, perseverante, responsabilidad. Igual, identifica oportunidades de mejora, siempre buscando con una de sus hermanas proyectos que lleven a generar valor, ante situaciones familiares o de crisis la capacidad de volver a levantarse y tomar riesgos medidos ante situaciones. Estas son algunas de las características que me muestran a mi esposa como una emprendedora natural. Mi madre y mi esposa, además de las características mencionadas siempre ven más allá de lo actual, desarrollan una visión de futuro y preparan para lo que viene. Igualmente, siempre con el coraje para enfrentar situaciones adversas. Son dos ejemplos de los que me siento muy orgulloso, pero como ellas, hay miles de mujeres con estas características. Y otras más que además de las características han creado de la nada empresas exitosas o están liderando organizaciones que generan valor a la sociedad. Indudablemente estamos frente a las mujeres, emprendedoras naturales, orgullo del mundo ¡Feliz Día de la Mujer!

email: antonio.rios@tec.mx, miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua