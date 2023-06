La narco cultura

Por: María de los Ángeles Ruiz

Me levanto, un baño y, luego, me pongo a forjar

Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad

Los teléfonos no paran nunca de sonar

Si bien es alguna plebita, es porque un cliente quiere más

Y, bien forrados, los paquetes van

No hay pendiente, no puedo fallar

Siempre estoy listo para cruzar

Polvo, ruedas y también cristal

Aquí, el papelito viene y va

Las morritas bien locas se van

Disfrutamos este bien o mal

De esta vida, no me vo'a quejar

¡Eah!

Y bien jalados con la Doble P

Los corridos tumbados

Así nomás, viejo

Fino con las Balenciaga

Corridos bien verga sonaban

Las morritas, muy bien, bailaban

Y yo ando silver, LV

Siento que ando volando ya, carnal

Y, aquí, nunca nos vamos a quejar

¿Para qué vamos a voltear pa' atrás?

Ni pedo, yo le voy a atorar

Y, bien forrados, los paquetes van

No hay pendiente, no puedo fallar

Siempre estoy listo para cruzar

Polvo, ruedas y también cristal

Y, bien forrados, los paquetes van

No hay pendiente, no puedo fallar

Siempre estoy listo para cruzar

Polvo, ruedas y también cristal

Lo que acaba Ud. de leer, es una canción de un hombre nacido el 15 de junio de 1999, en Zapopan Jalisco, mejor conocido como Peso Pluma, es un cantante de un nuevo género conocido como “corridos tumbados”, ¿qué es esto?, pues es algo que también se relaciona con otro género, o subgénero que se llama “música bélica”, en pocas palabras, es música que narra lo fabuloso que es dedicarse a elaborar, distribuir, vender, cobrar, transportar sustancias ilícitas, así como consumirlas, y lo bueno de vivir poco pero bien, a mucho pero “jodido”, como a veces, refieren los jóvenes que se dedican a entrar en este oscuro mundo.

En pasados días, hemos vivido la edición 2023 de la famosa Feria de Santa Rita, y por supuesto que el Palenque es una de las principales atracciones que tiene este evento, donde se presentaron personajes como Junior H y Luis R. Conríquez, quienes también son jóvenes, y quienes deleitaron a su público con canciones bélicas, y corridos tumbados, o en idioma más común, narcocorridos.

Lo interesante, alarmante, brillante, llamador de atención en todo esto, es que la mayoría de la audiencia fueron jóvenes.

¿Será ese el destino de México? ¿A qué nos enfrentaremos en unos cinco o 10 años? ¿Cuál será la dinámica social en poco tiempo? Habrá que decidirlo pronto, porque estos jóvenes/niños crecerán, y serán los que tomen el rumbo del país, y pues… quién sabe cómo será ese México.

AECH. Nos encontramos en la próxima ocasión. Abrazo.