La narrativa por encima de una mejor vida 

#UnRetoMas

Por: Jesús Valenciano





“El respeto al derecho ajeno es la paz” y “La patria es primero” son dos frases que día con día ven frente a ellos nuestros senadores, sin embargo pareciera que esto no es suficiente pues muchos de ellos, especialmente el bloque morenista, hicieron exactamente lo opuesto al concluir el primer periodo ordinario del Poder Legislativo cuando, en una sede alterna y de manera “fast track”, aprobaron un paquete de 17 reformas sin discusión alguna; negándole a los mexicanos derechos inherentes al ser humanos como lo son la salud y la educación.

En temas de salud, como en muchos otros, cuando un servidor público lo ÚNICO que sigue es su narrativa y no lo que mejor convenga a su pueblo, está jugando con la vida de los mexicanos. En este caso, las votaciones de los senadores de Morena siguieron al pie de la letra la narrativa e ideología política de nuestro ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, sin siquiera cuestionar las implicaciones que esto tendrá para la vida de cada una de las personas a las que se les olvida que representan. Primero, al desaparecer programas como el Seguro Popular que realmente daban acceso a la salud pública a todo mexicano que no contara con seguridad social y, ahora, con la desaparición de un organismo que el mismo gobierno federal actual creó, el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar).

Que el Insabi no haya funcionado pues, según expertos como Mariana Campos, de México Evalúa, tenía graves errores de financiamiento y sin reglas claras de operación, no significa que deba desaparecer dejando a los mexicanos desprotegidos. Según Campos, “…Desde el principio la intención fue generar un cambio radical en la gobernanza del presupuesto…” asegurando que lo que realmente se busca es acabar con mecanismos que aseguraban un programa “clientelar”; pues, al momento de no destinar recurso a los mexicanos beneficiarios del Seguro Popular, el actual gobierno federal puede hacer sus ya famosas “inscripciones” de personas a sus programas “populares”, en este caso con la falsa promesa de ofrecerles, en voz del propio Andrés Manuel, “…un servicio de salud como el de Dinamarca”. Cuando según expertos en políticas públicas como Xavier Tello es todo lo contrario, pues la mayor parte de los servicios de salud en países europeos tienen su fundamentación en la iniciativa privada, financiada por el gobierno. “La parte más preocupante es que todo este cambio se hizo por una razón meramente ideológica. Seguimos pensando en este gobierno, que yo le llamo, dador…” un gobierno que necesita que el ciudadano sepa que es él mismo quien lo está dando la salud y no un organismo donde las personas no saben quién provee.

En cuanto a desarrollo, y por ende educación, se aprobó la controvertida reforma que “reemplaza” al Conacyt por el Conachyt, con la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación.

Nuevamente siguiendo la narrativa buscando centralizar, por no decir controlar, la ciencia y la tecnología del país, negándole a las personas la libertad de cátedra, de investigación, y por ende de opinión; yendo en contra de la esencia de la ciencia que como lo menciona Sabino Bastidas “…no tiene partido, es (simplemente) la búsqueda del conocimiento…”.

Esto, además de ser un retroceso para la investigación científica en México sobre todo considerando que México es ya un país que destina poco recurso a la investigación y creación de conocimiento, es además una violación a la libertad de investigación al momento que se deberá seguir una agenda nacional de los temas a investigar y su financiamiento.

Lo que hemos presenciado estos días es un atropello a los derechos humanos de los mexicanos; al derecho a la salud y a la educación y por ende se nos ha negado nuestro derecho fundamental de poder aspirar a tener una mejor vida. Y todo esto con el mero afán de alinear al país entero a la ideología política y narrativa del inquilino de Palacio Nacional.