La necesaria división de poderes

Una vez más el presidente López Obrador se siente el todopoderoso, a menos de un año de que termine su sexenio, invade facultades de otro poder distinto al suyo, parece no entender que en una república democrática como es nuestro sistema político, existen tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que son independientes entre sí, y deben armonizarse para el correcto funcionamiento del Estado de derecho. La carta magna establece las facultades que tiene cada poder, y es muy clara en precisar que es inconstitucional que un poder invada las facultades de otro.

El Ejecutivo sigue eliminando fideicomisos con el pretexto de que eran presa de la corrupción, sin que a la fecha haya presentado pruebas, ni denunciado a los “presuntos corruptos”, es sólo su dicho, que cada vez pierde credibilidad. En el 2020 se oficializó la extinción de más de 100 fideicomisos, entre los cuales están el Fondo de desastres naturales (Fonden), el Fondo Metropolitano, varios fondos de Conacyt, el Fondo Minero, quedando estas áreas desprovistas de recursos que les eran necesarios para funcionar eficazmente. Ahora el Ejecutivo obliga a sus legisladores (que no son capaces de contradecirlo) a que eliminen fideicomisos del Poder Judicial, lo que ha provocado el rechazo no sólo de los integrantes de dicho poder, que son quienes se ven directamente afectados, sino de la ciudadanía responsable, que condena la intromisión de poderes. Es grave que el Ejecutivo federal que debe ser el primero en respetar a las instituciones, califique a los funcionarios y empleados del Poder Judicial como flojos y corruptos, y tilde a dicho poder de “podrido”, nunca en el país se habían presentado estas descalificaciones, que denigran más a quien las profiere que a quienes van dirigidas. Desde las mañaneras insulta y trata de ridiculizar a los ministros de la Corte que no se le subordinan y quienes en su mayoría, han demostrado que actúan conforme a derecho para hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, a excepción de sus dos ministras incondicionales, esposas de sus amigos.

Los caprichos del Ejecutivo federal han llegado muy lejos, tanto que han provocado el paro de labores del Poder Judicial Federal, situación nunca vista antes en México, y es que la realidad de las cosas, están defendiendo los recursos de fideicomisos con los que se les garantizan sus derechos y prestaciones de ley, es completamente falso como arguyen funcionarios morenistas, que se eliminan los fideicomisos mencionados porque son para los “privilegios de los ministros de la Corte“, la eliminación de los trece fideicomisos es en perjuicio de los derechos y prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, que van desde empleados de intendencia, secretarias, actuarios, secretarios proyectistas, secretarios de acuerdos, jueces, magistrados, etc.

Será la propia SCJN la que declarará de inconstitucional la pretensión del Ejecutivo, quien ya es hora de que acepte la necesidad y la legalidad de la división de los poderes de la Unión.