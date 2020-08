“La necesidad de atender la problemática de los agricultores en Chihuahua”

El agua es fundamental para la vida y la seguridad alimentaria. El ganado y los cultivos necesitan agua para crecer. La agricultura requiere grandes cantidades de agua para riego, además de agua de calidad para los distintos procesos productivos.

El sector agrícola se posiciona como el mayor consumidor de agua del planeta dada su función productiva, no sólo de alimentos, sino también de otros cultivos no comestibles como el algodón, el caucho o los aceites industriales cuya producción no deja de crecer.

El uso del agua en el sector agrícola en promedio representa a nivel nacional el 70%, mientras que en nuestro estado demanda más del 82%, y eso se debe a que Chihuahua ostenta el primer lugar a nivel nacional con respecto a la superficie cosechada por sus unidades de riego, y en cuanto al valor de producción estamos en segundo lugar, sólo por debajo de Michoacán.

Conforme a la información oficial, contamos con 8 Distritos de Riego, ocupamos el primer lugar de la superficie cosechada por Unidades de Riego, que comprende el 11.6% de la superficie total cosechada en el país.

De acuerdo con investigadores, autoridades y organismos internacionales involucrados en el uso y manejo del agua en la agricultura, particularmente en Chihuahua, existe una ausencia de concertación y participación social en los criterios de distribución del vital líquido establecidos por la autoridad del agua a nivel federal, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la baja eficiencia en los sistemas de riego, la carencia de recursos financieros en el sector, la inapropiada cultura del agua, la contaminación de las aguas superficiales y del subsuelo, la presencia de sequía, así como el rezago y la falta de sujeción a la normativa en el otorgamiento de concesiones y su registro, generan conflictos sociales por el agua en nuestra entidad.

En últimas fechas se han presentado conatos de violencia entre las autoridades y los productores agrícolas por la falta de mecanismos de concertación en los criterios de distribución de las aguas nacionales.

La concertación social es un mecanismo relevante e indispensable para la mejor coordinación entre actores gubernamentales y los usuarios de las aguas, en consecuencia, permite trazar con claridad los objetivos estratégicos y acuerdos generales y básicos en torno a problemas sociales críticos y relevantes como lo es la gestión del agua en el sector agrícola.

Es urgente impulsar los mecanismos de concertación y participación en los criterios de distribución del agua que permitan modernizar y ampliar las zonas de producción para continuar elevando la competitividad del estado en la producción agrícola, asimismo, se requiere destinar mayores recursos para programas de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola existente; que permitan incrementar la eficiencia de riego a nivel parcelario; establecer infraestructura y métodos para tratar aguas residuales para su uso posterior en la agricultura.

Finalmente, es importante añadir que, en el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos declaraba el derecho de todos a una alimentación adecuada, derecho que también se reconoció en el artículo 4 Constitucional, el 13 de octubre 2011, sin embargo, el acceso a alimento adecuado en las zonas rurales de muchos países en vías de desarrollo depende de forma sustancial del acceso al agua, de ahí la importancia de destinar los volúmenes de agua suficientes para garantizar el derecho humano a la alimentación.