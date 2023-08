La Nueva Escuela Mexicana

El día 25 del presente mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO número 09/08/23 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior”, dicho acuerdo se instruirá a partir del siguiente ciclo escolar 2024-2025 y a grosso modo dicta: “Que a fin de articular y dar identidad a los planes y programas de estudio del tipo medio superior y, con el propósito de que, con la implementación del MCCEMS, se fomente mediante el mismo una EMS que admita y aliente la capacidad creadora, productiva, la libertad y la dignidad del ser humano, formando ciudadanos que tengan amor al país, a su cultura e historia, que se asuman como agentes de transformación social y orgullosos de su identidad nacional, pero conscientes de los procesos y problemas globales, y dispuestos a participar en actividades individuales, comunitarias, escolares y culturales para conducir su vida y la de los demás hacia un futuro con bienestar y satisfacción de capacidades socioemocionales necesarias para constituirse en personas con responsabilidad social, conscientes de la importancia del cuidado físico y corporal y con una vida en bienestar emocional y afectivo”. En fin una letanía positiva de lo que debería ser, un bla, bla, bla del bien común y no de la realidad que vivimos día con día. ¿Quién estaría en contra de amar y conocer a su país?, nadie. De escuchar y ser escuchado, nadie; veamos qué exponen los japoneses para la formación de sus adolescentes: 1) todos deben hablar dos idiomas adicionales al nativo; 2) Todos deben tener una base sólida en programación computacional; 3) todos deben tener conocimientos suficientes y vastos en finanzas y 4) todos deben leer un libro por semana al finalizar su ciclo escolar: Ese es el eje que soportará la enseñanza media en ese país. La diferencia es obvia, evolución. Mientras los jóvenes japoneses se adaptan a los nuevos tiempos y podrán interaccionar en cualquier parte del mundo, los jóvenes mexicanos continuarán atrapados en la problemática social (el chisme, la novela) de nuestras comunidades. El yo merezco, el trátame bien, el no me discrimines, lo que diga la comuna y verán otras culturas como invasores, como saqueadores mientras enarbolan el lábaro patrio trabajando en una fábrica de sol a sol, esa va ser la nueva escuela mexicana. No es difícil ver qué le depara el futuro a este país bajo esa filosofía dogmática del aprendizaje, seguir siendo una colonia. Algunos padres con visión harán hasta lo imposible por rescatar a sus hijos de ese galimatías obscuro esforzándose para que sus hijos tengan una educación privada de calidad, sin embargo, la inmensa mayoría no podrá, no tendrá los recursos económicos suficientes ni el tiempo ni la visión para evitarlo, será lo que el gran creador destine, ni más ni menos. Ya está pasando a nivel básico, el año que entra será el nivel medio y así sucesivamente. A los jóvenes les digo “si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. El mismo destino que ahora tiene la educación básica llegará hasta ustedes el próximo año.





Maestro en Finanzas. Economista

