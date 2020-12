La nueva estrategia nacional para volver a clases

En México para proteger la salud y la integridad de más de 32 millones de educandos y educadores de todos los niveles educativos se decidió no volver a clases presenciales hasta que el semáforo esté en verde. Ya que este regreso posiblemente no se va a dar en el primer semestre del 2021 y cuando ocurra va a ser muy complejo de administrar, la Secretaría de Educación Pública y el secretario Esteban Moctezuma han presentado ante el Consejo Nacional de Salud una nueva estrategia para regresar a clases denominada “Centros de Aprendizajes Comunitario”. En el Occidente mundial muchos países han regresado a clases desde el verano y se han topado con no pocas dificultades. En Alemania se llegó al acuerdo que debía permitir que los estudiantes regresaran a clases con una distancia permitida de dos metros entre los estudiantes en los salones, esta regla hizo imposible durante varias semanas organizar bien los horarios escolares. En China las escuelas reabrieron a principios de mayo, pero los estudiantes tuvieron que pasar por controles estrictos de temperatura, el uso de mascarillas y sobre todo circular sólo por ciertos espacios y en determinados tiempos. Varios países que reabrieron hace meses las escuelas, como el caso de España, tuvieron muchos cierres por brotes internos de coronavirus. En Corea del Sur se abrieron todas las escuelas al mismo tiempo, pero después de una semana del inicio escolar, varios distritos y zonas escolares tuvieron que cerrar la escuela por nuevos casos de Covid entre el alumnado. Es por eso que en México la SEP prevé que hasta el 9 de julio sigan las clases a distancia. Nada más en los estados que estén en verde se podrá aplicar la nueva estrategia. La participación en un Centro Comunitario de Aprendizaje será voluntaria, tanto para alumnos, maestros o personal administrativo, que tendrán que entregar una carta responsiva al director de la escuela, para participar o conducir las clases de manera voluntaria. En estos centros se van a llevar clases contra el rezago escolar, asesoría pedagógica y apoyo emocional. Se prevé que serán cincuenta minutos por día, lo máximo que puede durar la estancia en el centro y sólo podrá asistir el 20% de la población escolar. La asistencia no será obligatoria para ningún alumno, así que podrán seguir tomando clases a distancia. Pero se les dará preferencia a quienes no tengan televisión o dispositivos electrónicos y quieran asistir a la escuela. La estrategia de los CCA aplica para los niveles de primaria, secundaria, media superior y superior. La formalización de esta propuesta la dará a conocer el presidente López Obrador en breve, después de que sea consensuada con todas las autoridades estatales. Esperemos que esta propuesta permita que los niños y jóvenes, especialmente los más rezagados, tengan una experiencia educativa más plena aún en medio de las condiciones que impone la pandemia.