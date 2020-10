La ONU y la Corte Internacional de Justicia

Estamos atravesando por un momento inédito, tenemos graves impactos a causa del Covid-19, la humanidad y cada persona somos unas antes y después de este virus.

La Organización Mundial de la Salud declaró que aún hay personas que no creen en la existencia de este virus respiratorio. La CEPAL considera que pasará mucho tiempo para recuperarnos de esta circunstancia de salud que apareció desde diciembre del año 2019.

Hasta hoy esta pandemia ha provocado más de 44 millones de personas desempleadas, un incremento de más de 45 millones de personas en pobreza y alrededor de 28 millones en situación de pobreza extrema.

Antonio Gutierres, secretario general de las Naciones Unidas, declaró que la vacuna contra el coronavirus se considera un bien público mundial accesible y asequible para todas las personas.

Este año celebramos 75 años de las Naciones Unidas y su carta fundacional, su objetivo fue la búsqueda de la paz después de la Segunda Guerra Mundial, hoy el planteamiento también es positivo ante esta situación sanitaria por la que estamos pasando.

“El Mundo que Todos Queremos” es un movimiento global donde se invita para compartir el mundo que todos queremos, unos quieren un mundo donde haya amor y no odio, un lugar donde se cuide a los animales, al medioambiente, donde las niñas y niños sean libres, un mundo sin discriminación y de justicia.

Alcanzar la justicia entre los estados es una tarea que se realiza por quince miembros expertos en derecho internacional, los cuales forman parte de los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas; la Corte Internacional de Justicia.

Este órgano jurisdiccional es el más importante de la Organización de las Naciones Unidas y no sólo para este sino para el mundo el cual tiene competencia para la interpretación de un tratado o la violación a este, el incumplimiento de una obligación internacional y la reparación ante ella. Su sede se encuentra en el Palacio de la Paz en La Haya, es el único órgano que no tiene su sede en Nueva York, se regulan por su estatuto y todos los estados que forman parte de la ONU pueden hacer uso de sus servicios, su restricción es la atención a estados no a particulares.

Dentro de las funciones que desempeña es la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del Sistema de Naciones Unidas.

Los idiomas oficiales son el inglés y el francés, pero puede pedirse que se utilice otro idioma durante el proceso que conoce ante esta corte.

Son más las cosas que nos unen que las que nos dividen, juntos podemos hacer de este mundo, un mundo que todos amamos, un mundo mejor.

¡Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas!