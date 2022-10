La otra cara de nuestras monedas

Ahora que se desató la polémica por la obra de teatro que será pagada por los gobiernos estatal y municipal, es un momento perfecto para ejemplificar los movimientos presupuestales y sus repercusiones.

Para iniciar, es importante recalcar que el dinero que tienen los gobiernos es limitado y las necesidades de una ciudad son infinitas.

Ya he escrito mucho en esta columna de opinión sobre el manejo de los presupuestos. Lo hago porque de verdad considero que ahí está la clave para poder vigilar a un gobierno. Es algo así como un tablero de un coche, donde observando ciertos parámetros te va a indicar si todo va bien o en dónde hay algo que deba ser revisado. Así de fácil puede ser una revisión presupuestal. Es muy sencillo identificar algún concepto en donde ampliaron el presupuesto y, por supuesto, deben de reducirlo en algún otro lugar.

Existe otra opción que es usar excedentes (ingresos no contemplados) que son totalmente discrecionales. Estos no son un golpe de suerte, por lo general, en la Ley de Ingresos se van abajo de lo que ya saben que recaudarán para tener mucha lana discrecional.

El punto es que cuando se hacen los presupuestos se trabajan entre muchas personas, se discuten en cabildos, se presentan ante cámaras empresariales, etc., lo triste es que al final se acaba modificando todo. Por lo general no se cumple lo que originalmente presupuestaron y se acaba haciendo lo que una sola persona quiere.

Las declaraciones que hacen en el mundo político por lo general son ambiguas, difíciles de entender y en ocasiones engañosas. Por ejemplo, seguramente has escuchado frases como: “Es el mayor presupuesto de la historia”, “Nunca antes se había invertido tanto en seguridad pública”, etc. Estas frases son muy engañosas porque no representan ningún logro. La recaudación aumenta porque los impuestos se actualizan con la inflación y los esquemas de recaudación son cada vez más certeros. La seguridad pública siempre será la partida presupuestal más grande porque es donde más empleados tienen los gobiernos. Inclusive, aunque se aumente la partida presupuestal de un año a otro, se está reduciendo la capacidad de las corporaciones. Debemos tener cuidado con ese tipo de declaraciones, para no dejarnos llevar por el “canto de las sirenas”.

El costo de oportunidad para hacer unas cosas y otras no son las que también tenemos que evaluar como sociedad. ¿Qué se tuvo que dejar de hacer para pagar algo que no estaba en el plan o presupuesto? ¿Quiénes se verán afectados o qué partida presupuestal se redujo para poder hacer ejercer cierta acción?

De verdad, creo que la política sólo va a cambiar si nos metemos a revisar de lleno el actuar de nuestros gobiernos. Necesitamos ejercer una crítica real y sin miedo o ataduras por conflictos de interés. Así como tenemos el tiempo de leer este medio de información y tener un panorama más amplio que muchas personas, de la misma manera debemos dedicar más capacidades para mejorar el rumbo de nuestras comunidades.

Ni los partidos ni personajes políticos, mucho menos los propios gobiernos, van a poder hacer el cambio que debe venir de la ciudadanía.