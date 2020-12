La pandemia es la mayor tragedia en cien años

México atraviesa por la peor tragedia económica y de salud en la época moderna, sin que hasta el momento el gobierno mexicano haya implementado una verdadera cruzada de rescate.

Más bien, la clase gobernante está “obsesionada” por tener el poder absoluto, es decir controlar el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y escenario escogido es el proceso electoral del año 2021.

La caída de la economía llega al 10 por ciento y su recuperación no se encuentra “a la vuelta de la esquina”, y según el Fondo Monetario Internacional, nuestro país puede tardar hasta cinco años en volver a la “normalidad”.

A finales de septiembre, representantes de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud recibieron el documento denominado: “La gestión de la pandemia en México: análisis preliminar y recomendaciones urgentes”, donde se expone crudamente la crisis de salud causado por el SARS-CoV-2.

Salomón Chertorivksi y José Narro Robles (ex rector de la UNAM) fueron quienes expusieron al mundo la situación grave que vive en el país a través del mencionado estudio, en el que también participaron los ex secretarios de Salud Mercedes Juan, José Ángel Córdova, Julio Frenk y Guillermo Soberón.

Analizan el trabajo realizado por el gobierno, las políticas aplicadas en otros países y diseñan un compendio de “las mejores prácticas demostradas para una estrategia más integral”. Aunque vale señalar que los gobernantes no los han tomado en cuenta.

Son categóricos al mencionar: “Es la mayor tragedia sanitaria en cien años. No se debe normalizar lo que está sucediendo: no son cifras, son familias en duelo, huérfanos, viudas, vidas truncadas. A esto le añadimos que en México ha fallecido el mayor número de personal médico y de enfermería en el mundo: 1,884 personas. No hemos cuidado a aquellos que nos cuidan. Todos los pronósticos de la autoridad sanitaria han fallado”.

De acuerdo a la fecha del estudio, enfatizan: “La sociedad mexicana no ha recibido aún el balance riguroso. En 150 días de la pandemia hay 65,000 muertes reconocidas, más una cantidad adicional, que posiblemente triplica esas cifras”.

Al día 27 de diciembre, de acuerdo al gobierno mexicano, se habían registrado 122 mil defunciones y un millón 400 mil contagios. Somos el cuarto país con más muertes por coronavirus en el mundo.

Sin embargo, detrás de los “números oficiales” podría esconderse una tragedia aún mayor, es decir triplicar las cifras, como lo ha publicado la propia revista británica The Economist.

Por otra parte, en un reportaje que aparece en The New York Times, se afirma que el número de personas que pudieron haber muerto de Covid-19 en Ciudad de México es más mayor tres veces a las cifras federales. Esto provocó un gran enojo de los gobernantes de la 4T y tacharon al periódico de “mentiroso”.

Las tensiones han llegado a un punto crítico en las últimas semanas. La mayoría de los contagios se han presentado en CDMX, con 302 mil casos, y en el Estado de México, con 137 mil infectados. Casi alcanzan el 100% de la ocupación hospitalaria.

Ambos estados superan las 35 mil defunciones y ya se encuentran en “semáforo rojo”, o sea fuera de control.

Ante este escenario catastrófico, el gobierno federal apostó por la vacuna del laboratorio Pfizer. Y en medio de un gran “aparato de publicidad” recibieron en el aeropuerto internacional las primeras tres mil dosis de vacunas procedentes de Bélgica. La firma del acuerdo de compra contempla 34.4 millones de dosis que serán recibidas durante todo el 2021.

Los ensayos clínicos que realizó Pfizer mostraron que la vacuna tiene una efectividad del 95%, pero para ello es necesario aplicar dos dosis en un intervalo de 21 días.

El hecho de contar con una vacuna no es prueba de que se ha logrado ya el objetivo. Es importante asegurar el proyecto de presupuesto, organización, transparencia, y de comunicación para que puedan aplicarse con agilidad y seguridad. A los ciudadanos, seguir el cuidado a través de la sana distancia y el uso de cubrebocas.





