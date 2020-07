La pandemia y las tienditas de la esquina

No importa la zona de la ciudad, o qué tan tradicional, o nueva sea la colonia donde vive, siempre hay una tiendita de la esquina cerca, por lo general, operada por vecinos y vecinas que suelen ser los dueños o dueñas. Durante esta pandemia he abordado los beneficios que trajo para el comercio electrónico, de acuerdo con investigaciones diversas. Pero he conocido la información de Kantar México, firma especializada en investigación, sobre los hábitos de los mexicanos, en cuanto a compras se refiere, durante este largo y ya tedioso periodo de ataque del coronavirus.

Los mexicanos buscan lugares que brinden más confianza y seguridad al momento de comprar. Situación que tiene ver con reducir los tiempos de desplazamiento para no exponerse al contagio. Para sorpresa de muchos, la tiendita de la esquina se coronó reina en dicho estudio, al lograr el 56% de las preferencias como la opción que da más confianza a las y los mexicanos, especialmente los del área metropolitana de la Ciudad de México, según datos de la División Worldpanel de Kantar México.

El estudio es realizado cada 15 días a las 8,500 familias mexicanas sobre el impacto del coronavirus en su comportamiento de compra.

De acuerdo con la información del mes de junio, la segunda opción que más familias mexicanas mencionaron fueron supermercados con el 48%. Señal contundente de que las campañas que éstos han lanzado en todo el país han funcionado para ganarse la confianza de los consumidores nacionales, en las que explican que han implementado medidas para cuidar la salud e integridad de sus clientes. Este porcentaje es especialmente en el norte del país.

Mientras que en la región occidente y la zona conurbada de la capital del país, encumbra como tercera opción los mercados/tianguis (35%), especialmente en niveles socioeconómicos más vulnerables.

En la región noroeste y sureste de la Nación tenemos las compras a domicilio por teléfono (31%), en la cuarta posición, impulsadas por los hogares de nivel socioeconómico más favorecidos.

Y los que tienen una caída fuerte son los centros comerciales, hasta el quinto lugar, con sólo 26%, impulsado por la región central del país, donde muchos supermercados se encuentran al interior de centros comerciales.

Si bien, lo digital ganó terreno, las tienditas de la esquina también por un factor como es la confianza que genera conocer a los dueños u operadores de la tienda y la cercanía con los hogares. En contraste con las tiendas de conveniencia de cadena que ocupan la sexta posición, impulsadas por el nivel medio con el 23%.

El consumo local gana terreno en todo México, una lección más de esta pandemia.