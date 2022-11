La perspectiva es dolor

Cuando vemos información de la guerra que actualmente se está viviendo en Ucrania, nos duelen ver las imágenes y posiblemente, si imaginamos un poco, nos imaginamos el sufrimiento que están viviendo las personas que habitan en la zona. Luego apagamos el televisor o el celular y se nos olvida eso que vimos porque sabemos que está muy lejos de nosotros y sabemos que muy, pero muy difícilmente, nos llegará un misil ruso por esa guerra. Es más, podríamos hacer un ejercicio y comparar el dolor que sentiste por las personas que estuvieron involucradas en las guerras de Afganistán o de Iraq, y te darás cuenta que la guerra en Ucrania te ha dolido más. ¿Por qué pasa esto? Ambas guerras están muy lejos de nosotros, pero culturalmente estamos más cercanos a los ucranianos que a los afganos. ¿Por qué duele más o menos?

El ser humano asume los problemas a medida en que el dolor está más presente y esto sucede más entre más cercano lo sintamos. Si eres catolico y mañana muere el Papa, puede doler como si hubiera fallecido un familiar aunque al pontífice nunca lo hubieras visto y viviera a miles de kilómetros. Así es como funciona el dolor y las acciones que se dan en respuesta a ellos.

Inicié muy caótico hablando de las guerras, pero esto mismo sucede con las injusticias, con los crímenes, con la corrupción, etc. No nos duele hasta que nos sentimos cerca o hasta que nos damos cuenta que nos puede pasar a nosotros. Aquí es donde está la clave.

Las personas tendemos a alejarnos de los problemas por naturaleza. No accionamos hasta que algo realmente es una amenaza de cualquier tipo, pero muchas veces hacemos algo hasta que el problema tomó otras dimensiones que ya nos afectó de manera directa. Si esto sucede en cosas personales, imagínate lo que sucede en temas comunes. Ahí radican muchos de los problemas sociales que tenemos actualmente.

La ciudadanía no quiere entrar a luchar por resolver un problema que le compete al común y que no se sienten afectadas, o incluso si se sienten afectados pero no quieren hacer nada por no sacrificar su tiempo, recursos o esfuerzos. La individualización que ha generado nuestro sistema ha hecho que nos alejemos de nuestra comunidad. Con esto me refiero a que hemos dejado de pensar que somos un grupo de humanos que tenemos que avanzar juntos y ahora nos vendieron la idea del “sálvese quién pueda” o “tú sé feliz, no importan los demás”.

Como dije antes, las injusticias, la corrupción, los crímenes, las guerras, etc; nos afectan a todas las personas. Por más lejos que estemos, no sabemos en qué momento nos va a tocar vivirlas y cuando nos toque, estaremos arrepentidos por no haber hecho nada cuando el problema era pequeño. También nos sentiremos solos, como hemos dejado solos a los que viven estos problemas actualmente.

No podemos seguir pensando que alguien más resolverá los problemas comunes en lugar de nosotros. No podemos seguir esperando héroes y no hacer nada personalmente. Esta ciudad, este país y este planeta son nuestro pequeño espacio de vida, de nuestra comunidad. Mientras sigamos viendo injusticias, crímenes y guerras sin tomar acción, entonces cuando nos toque será tarde para erradicar ese cáncer que fue pequeño y creció, porque estábamos esperando un héroe.