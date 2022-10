La pobreza crece; urge replantear la política social

Por: Chava Carrejo

Coincidimos, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Pero realmente han sido la prioridad? La cifra de personas en condición de pobreza ha aumentado durante la actual administración.

¿En dónde estamos? La contracción económica de México en 2020, ocasionada por la pandemia, fue de 8.5%, impactando el empleo formal, las horas trabajadas y los ingresos laborales. Las mujeres y los jóvenes fueron los más afectados.

Se reportan 55.7 millones de personas en situación de pobreza, 10.8 millones de ellos en pobreza extrema; pero si analizamos los indicadores de Bienestar Económico encontraremos que son 66.9 millones quienes tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar (Coneval, 2021), no ganan lo necesario para sus necesidades básicas.

Entre 2018 y 2020, la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, mientras que el número de personas en esta condición pasó de 51.9 a 55.7 millones. En términos de carencias sociales, el cambio entre 2018 y 2020 fue un preocupante aumento de 12.0 puntos.

De los seis indicadores de carencias sociales que mide el índice multidimensional de la pobreza (rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación), la mitad empeoraron: la población en pobreza alimentaria pasó de 27.5 a 29.6 millones; el rezago educativo aumentó de 23.5 a 24.4 millones y la población que no tuvo acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 a 35.7 millones.

¿Qué esperar si no hay cambios? Hoy, el 70% de la población que nace en los 2 quintiles socioeconómicos más bajos permanece ahí, con pocas posibilidades de superar esas condiciones, es decir, si naces pobre, es muy probable que así te quedes el resto de tus días.

Para el cierre de este año, la Cepal calcula que los pobres en México serán 58.1 millones; considerando que las mujeres son más del 50% de la población, el problema aumenta por la falta de oportunidades.

La política social, ¿ha sido eficaz? El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 plantea destinar 600,321.9 millones de pesos a 16 programas sociales “prioritarios”.

Se estima asignar a la Secretaría del Bienestar 32% más recursos, pasando de 308 mil millones de pesos en 2022 a 408 mil millones para 2023; en contraste, el gasto educativo sólo se incrementaría en 4.5% respecto a 2022 y en educación básica no se etiquetó presupuesto para abatir los efectos de la pandemia pese a que este nivel educativo concentra al 73.1% de la matrícula escolar. Lo mismo ocurre con el gasto per cápita en salud, cayó 2.1% para quienes no cuentan con seguridad social.

Los programas sociales serían eficaces si hubiesen reducido el número de personas en pobreza, pero eso no ha ocurrido. Desapareció el Seguro Popular y nació Insabi que no funcionó y obligó a miles de mexicanos a acudir a los servicios privados; también, se desmanteló el sistema de abasto de medicinas y se eliminaron las escuelas de tiempo completo.

Se ha mencionado que el 70% de los hogares reciben recursos de al menos un programa social. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 muestra lo contrario, ya que sólo 29.7% reportó recibirlos. En 2016, el 67% en pobreza extrema declaraba recibir al menos un programa social; en 2020 bajó a 43%. En 2018, el 60.7% del primer decil de hogares más pobres recibía algún programa social, esa cifra cayó en 2020 hasta 39.7%; es decir, más del 20% de los hogares más pobres quedaron descubiertos con la política social actual.





Presidente de Coparmex Chihuahua

