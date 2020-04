La política económica de la 4T y el Gral. Cárdenas

“Con esta política de austeridad (el gobierno) le está dejando el campo libre a que el sector privado sea el motor de la economía”

Alfonso Romo Jefe de la oficina de la Presidencia de la República

Entrevista con el Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros, Ángel García Lascurain, Revista IMEF Abril 2020.





Dice una canción muy popular en otros tiempos, que si Juárez no hubiera muerto, otro gallo cantaría, si Juárez no hubiera muerto todavía viviría, la lógica es contundente imposible de refutar, pero no es a Juárez al que quiero revivir, es al Gral. Cárdenas.

No sabemos lo que el Gral. Cárdenas haría en estos tiempos, lo que sí sabemos es lo que hizo en tiempos muy parecidos.

Ahora en el 2020, tenemos una crisis económica mundial, en 1929 fue la crisis económica mundial más profunda y de más largo tiempo en su recuperación, los niveles económicos de 1929 solo se recuperaron hasta 1945, gracias a la economía de guerra generada por la Segunda Guerra Mundial.

¿Que hizo el Gral. Cárdenas en su tiempo?, en materia de política económica: fiscal, monetaria, crédito, tasas de interés y Banco de México.

Todo lo contrario de la 4T, el Gral. Cárdenas, su ministro de Hacienda Eduardo Suarez abrió la llave del dinero, lo que en la economía se llama política monetaria expansiva, los ministros de hacienda de la 4T tienen una política monetaria restrictiva, en lenguaje coloquial cierran la llave del dinero para que la masa monetaria fluya en menor cantidad, esa es la política de austeridad.

El Gral. Cárdenas, su gabinete económico y el Congreso Nacional, en un debate intenso con las políticas capitalistas ya vigentes, decidieron en forma audaz romper con las reglas, los dogmas que ataban la política económica del gobierno, el congreso modificó la ley orgánica del Banco de México, para permitirle financiar al gobierno, y sus programas de inversión pública, sin precedente en la historia de México, el banco de México no solo financió al gobierno, sino a la banca de desarrollo del Gobierno Federal y a la Banca Privada, con créditos amplios a bajas tasas de interés.

La modificación a la ley orgánica del Banco de México abrió la llave del dinero, pero no en forma indiscriminada, contenía 2 candados: un límite al financiamiento que podía dar el Banco de México al Gobierno Federal, limitado a un porcentajes de los ingresos, y otro el limite a la creación del dinero: se establecía con relación al número de la población.

La situación del crédito a la nación era especialmente difícil puesto que el crédito externo estaba totalmente bloqueado, desde la suspensión de pagos por la Revolución y los intentos fallidos de renegociación en los 20’s.

Si estaba bloqueado el crédito externo, solo quedaba la opción del crédito interno, esa fue la gran aportación del Gral. Cárdenas en materia de política económica.

En palabras del Ministro de Hacienda Eduardo Suarez, del Gral. Cárdenas: “si por falta de dinero acumulado mediante el ahorro aparece el desempleo, y los recursos naturales no pueden ser explotados, es legítimo y conveniente crear el dinero por medio de la prensa de imprimir, aun a riesgo de alterar el nivel de precios, porque la calamidad mayor que puede aquejar a una sociedad, es el desperdicio de sus recursos humanos y el empobrecimiento general que le acompaña”.

En resumen, la política económica del Gral. Cárdenas generó, en su sexenio, un crecimiento promedio, de la economía, del PIB del 6% promedio anual, con 5% promedio anual de inflación.

El Gral. Cárdenas por conducto de su ministro de hacienda y el Congreso de la unión, establecieron las bases económicas, institucionales, con la reforma revolucionaria a la ley orgánica del Banco de México, reforma que impulsó el llamado “Milagro económico mexicano” de 1936 a 1968, con crecimiento del PIB promedio de 6.6% anual, con una inflación del 2.2% anual promedio.

La inversión fija bruta por habitante fue en este periodo, del milagro mexicano, de poco más del 6%.

Todas estas políticas económicas públicas, hubieran sido imposibles sin un movimiento de millones de obreros y campesinos, y sectores de profesionistas, de la clase media, organizados y movilizados, para hacer estas transformaciones institucionales posibles.

En 1995, el capitalismo salvaje modificó nuevamente la ley orgánica del banco de México, para hacerlo un organismo independiente del gobierno federal, los resultados están a la vista.

Andrés Manuel puede alegar con justa razón, que la actual ley orgánica del Banco de México modificada a su gusto, por los neoliberales del capitalismo salvaje, no le permiten poner en práctica las políticas económicas que impulsó el Gral. Cárdenas, de acuerdo, ¿y que le hace falta a la 4T – AMLO? para modificar nuevamente la ley orgánica del Banco de México, en los términos que la modificó el Gral. Cárdenas, si la 4T ha tenido la capacidad de modificar la Constitución Mexicana en diversas ocasiones, ¿Por qué no lo puede hacer para modificar la Ley Orgánica del Banco de México?, en donde entre los objetivos del Banco de México se incluya no solo administrar el tipo de cambio peso – dólar, y controlar la inflación, sino fundamentalmente: impulsar el crecimiento económico, como incluso la reserva federal de Estados Unidos, país capitalista por excelencia, tiene entre sus objetivos.

¿Porque no puede, o porque no quiere?

