La política pública de cultura, en la “cuerda floja” 

Por: Lilia Aguilar Gil





De la opulencia a la pobreza. Esos son los extremos de las autoridades culturales del estado. Un día echan la casa por la ventana pagando 34 millones 800 mil pesos por la obra musical La golondrina y su príncipe y al otro mes regalan 28 sets de cuerdas a la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua. No hay prueba más contundente de que no hay idea ni una aproximación a una política pública cultural que tenga un objetivo y los medios claros para lograrlo. Y así en muchos otros ámbitos.

En diciembre, cuando se anunció la megainversión de la obra de teatro, autoridades e inclusive empresarios salieron a defenderla bajo los argumentos de que Chihuahua merecía espectáculos culturales como ese que, según ellos, sólo se ven en ciudades como Nueva York, y que hacer o decir lo contrario era menospreciar al público chihuahuense. Hoy no veo ni escucho a nadie decir lo que significa que la Secretaría de Cultura haya realizado un evento de entrega de 28 sets de cuerdas. ¿Qué dirían? ¡Qué suerte tiene la Orquesta por contar con una Secretaría tan empática con las necesidades de la cultura chihuahuense!

Pero esto es apenas una demostración, ridícula ciertamente, de la carencia y compromiso que tienen las autoridades frente a un tema tan relevante como es la cultura, que obviamente no ha sido entendida por quien está al frente del ramo. La cultura es capaz de cambiar la vida de la gente, de rescatarlas incluso ante realidades como la delincuencia o el narcotráfico.

Los 34 millones de pesos que se gastaron el año pasado para aquella mentada obra, se consumió en la decena de presentaciones y se quedó ahí, sin rendir frutos, sin cumplir un objetivo, sin justificar todo el dinero gastado. Ni cómo hacer un ejercicio que nos arroje que con esos 34 mdp se logró que cientos o miles de niñas, niños y adolescentes se interesaran en el teatro y se integraran a talleres o escuelas. No, nada de eso pasó.

Lo único que dejó esa obra fueron desastres en el área que supuestamente debería haber apoyado más. Uno de los primeros damnificados fue el Festival Internacional Chihuahua (FICh), que se realizaba cada octubre desde 2005, el cual fue simple y sencillamente eliminado con la justificación de que ejercerán el presupuesto de cultura en áreas “prioritarias”, la cual evidentemente no es la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua.

En aquel momento, la Secretaría de Cultura estatal argumentó que el FICh 2022 no se realizó porque es necesario replantear “el verdadero objetivo” del festival, elevar su calidad e incluir manifestaciones culturales de cada región del estado, la titular incluso señaló que con “una rigurosa disciplina fiscal”, se decidió sanear las finanzas de la Secretaría de Cultura, y restablecer la relación con la comunidad artística.

La realidad es que ese dinero se fue a una obra de relumbrón, pasajera, sin sentido y completamente ajena a una política pública cultural integral, las finanzas del sector sólo fueron usadas sin mayor idea, una inversión que es más bien un gasto, de esos que no reportan beneficios ni beneficiarios y, por otro lado, tenemos un acto un evento para donar cuerdas a la Orquesta.

Y es que ambos extremos, por un lado el gasto de 34 millones de pesos y la entrega de 20 sets de cuerdas, no habla más que de la inconsistencia, el plan sin plan, la inercia incapaz de detener otra inercia que no entiende de políticas públicas reales, verdaderas que impacten a la gente, no a sus gobernantes, porque parece que no terminan de entender que el mayor beneficiario de sus actos y decisiones deben ser los chihuahuenses, no ellos.