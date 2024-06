Llegó la hora que México esperó por tantos años. La hora con la que muchas mujeres soñaron y que no lograron ver. El momento que la sociedad esperaba pero que veía muy lejano. Llegó el tiempo en el que cualquier persona, sin importar su sexo, puede llegar al poder. Hoy tenemos electa a la primera mujer presidenta de este país. Un país que aún sigue siendo machista, pero que con sus luchas, instituciones y educación logró colocar ya en la silla presidencial a la primera mujer. De verdad, este es un momento histórico que debemos valorar y aplaudir como ciudadanía. México ha cambiado para bien, eso es algo innegable y este tipo de hitos lo testifican.

Hoy también inicia una nueva etapa para el país. Muchos mitos y narrativas falsas se cayeron, porque la única encuesta que vale y que te dice la realidad es la votación. Hoy el país eligió su rumbo para los próximos seis años y se hará lo que la mayoría de las personas decidió. A los que perdieron les toca aportar lo mejor de sí para construir un mejor país entre todas las fuerzas políticas. A las que ganaron les toca escuchar y hacer partícipes a los que no votaron por ellas. De eso se trata la política, de lograr consensos y que entre debates se construya el camino correcto. Hoy toca dejar a un lado la polarización y construir entre todas y todos.

Esta es la primera oportunidad que tendrá la ganadora (Escribo esta columna aún sin saber el resultado electoral, por eso no menciono nombres) para unir a los mexicanos en torno a su proyecto. Mantener la gobernabilidad no es cosa sencilla. Andrés Manuel se pudo dar el lujo de polarizar al país, porque él representa un liderazgo que muy poca gente ha logrado en la historia. Pero nuestra nueva presidenta no lo tiene y avanzar será más complicado, por lo que es importante aprovechar esta nueva oportunidad.

Es también la nueva oportunidad que tenemos para reconfigurar el sistema de partidos. Siempre observamos cosas que se pueden mejorar o ideas que tenemos que pueden servir para fortalecer nuestra democracia, pero pasando las elecciones se nos acaba la euforia y dejamos todo de lado. Es importante que no perdamos esa inercia y hagamos propuestas que lleven a reformar el sistema democrático y el sistema de partidos para que en cada elección las cosas sean mejores.

Junto con la primera mujer presidenta, llega también la nueva oportunidad de crear partidos políticos. La ley dice que solo el año inmediato posterior a la elección presidencial se pueden generar partidos nacionales. Vamos a ver nuevos movimientos intentando lograr ese registro. Solo deben asegurarnos que sean movimientos legítimos que persigan alguna causa en específico y no nuevos partidos que sean sanguijuelas de otros y que no propongan nada.

Aprovechemos esta novedad y la emoción que representa un nuevo gobierno con la primera mujer presidenta, para impulsar las ideas que nos lleven a un país más unido, que camine en la misma dirección, sin miedo, con instituciones y mejores oportunidades para todas las personas.

México es un gran país. Es un privilegio ser mexicano. Hagamos que sea el mejor país del mundo para todas las personas que vivimos en él. ¡Enhorabuena!





Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas. Empresario.

aminanchondo@gmail.com