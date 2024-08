La primera mujer presidenta de México  

El pasado 15 de agosto, nuestro país vivió un momento histórico cargado de simbolismo y significado histórico. La Dra. Claudia Sheinbaum recibió su constancia de mayoría confirmándola como la primera mujer en ocupar la presidencia de México. Este acontecimiento no sólo marca un hito en la política nacional, sino que también representa un avance significativo en nuestro camino hacia una mayor igualdad y justicia.

En días pasados recibí la constancia que me acredita como diputada electa por Morena, un compromiso que asumo con el corazón para trabajar por el bienestar y defender los intereses de los chihuahuenses. Esta constancia reafirma el compromiso que he asumido con la ciudadanía, y me impulsa a tomar cada decisión en el Congreso de Chihuahua con responsabilidad y firmeza.

Desde esta nueva trinchera, respaldaré firmemente el proyecto de la Dra. Claudia Sheinbaum, consciente de que su visión transformadora es la que México necesita para seguir consolidando la Cuarta Transformación. Chihuahua no puede quedarse atrás en este proceso de cambio. Desde el Congreso, seré una voz activa que promueva y apoye las políticas que fortalezcan la justicia social, la equidad de género y el desarrollo sustentable en nuestro estado.

El Segundo Piso de la Cuarta Transformación ya llegó a Chihuahua, y esto nos llama a redoblar esfuerzos para que los principios se materialicen en cada rincón de nuestro estado. El liderazgo de la Dra. Claudia nos inspira a trabajar con mayor dedicación, sabiendo que millones de mexicanas y mexicanos nos observan, esperando resultados concretos que mejoren sus vidas.

Este es el momento de las mujeres en la política, de demostrar que nuestro enfoque, nuestra visión y nuestro compromiso con el bienestar de la ciudadanía pueden cambiar el rumbo de la historia. La constancia que hoy me acredita como diputada marca el inicio de un compromiso firme por el bienestar de nuestro estado. Con el liderazgo de la Dra. Claudia Sheinbaum, trabajaremos juntas para construir un México más justo.