Estimado lector, qué gusto saludarlo, el día de hoy quiero platicar con usted acerca de la propuesta, esa acción que se dialoga entre uno o varios seres humanos, y si se llega a un acuerdo se puede realizar en conjunto.

La propuesta es lo que en este mes estamos esperando recibir por parte de las personas que están coqueteando con nosotros como ciudadanos, como votantes, para ayudarlos a posicionarse en el puesto de elección popular por el cual se postularon.

Le platico de lo que he visto, igual usted también me puede comentar al respecto, en la ciudad de Chihuahua para alcalde por el PRI, el perfil de Sergio Carrillo Escudero, empresario, propone mover el relleno sanitario a un lugar donde no perturbe los asentamientos urbanos que existen cercanos a éste, y en mancuerna con el Ing. Sandoval, quien es su suplente, un exitoso constructor con un curriculum muy vasto y probo, desarrollan un plan estratégico para poder dar un correcto uso a los residuos, es decir a la basura.

Miguel Riggs ha propuesto cambiar las luminarias de la ciudad, inclusive hizo un spot, donde cambió una luminaria e iluminó la calle donde estaba ésta colocada, ojalá no le conlleve una demanda, ya que hacer eso, recordemos, es un delito federal, según mi entendido.

Marco Bonilla propone fortalecer la seguridad, dignificando la vida de los policías y bomberos, creando un instituto para ellos y mejorando sus condiciones salariales, ya que recordemos que aunque Chihuahua se ha distinguido por ser un lugar donde se les remunera bien a las fuerzas de seguridad, nunca es suficiente, sobre todo con las ventajas que a veces muestran los delincuentes.

Marco Quezada propone atender a la juventud y crear un ente que cuide la salud mental, tan afectada en esta pandemia, sobre todo ahora también en los niños y jóvenes, derivado del encierro, y de la pérdida de los padres de familia, cuando el coronavirus entró a la casa y se llevó a los padres de la casa.

En Ciudad Juárez, Adriana Fuentes Téllez, candidata por el PRI, empresaria, propone que los niños tendrán desayuno garantizado para poder asegurar que su desarrollo será el correcto, ya que sin alimento no hay un crecimiento correcto para la niñez.

Cruz Pérez Cuéllar, de mano de su esposa, encabeza la firma de un convenio con organizaciones de la sociedad civil para, en conjunto con el DIF municipal, poder garantizar el correcto cuidado de los niños mientras que los padres trabajen, es decir “estancias infantiles”.

Javier González Mocken, conocido abogado de la fronteriza Ciudad Juárez, si llega a ser el edil mejorará la seguridad de Anapra y buscará que los servicios lleguen a esas zonas olvidadas.

Rodolfo Martínez, como le dicen “el Güero”, empresario conocido de aquel municipio, considera que la seguridad debe fortalecerse para que los empresarios, que son el motor de la economía, puedan generar los empleos y así enfrentar esta dura crisis en la cual en mucho se ha abandonado a los generadores de trabajos.

Estimado lector, ahí tiene algunas de las propuestas, en otra ocasión le platico de los proyectos que proponen los que pretenden ser gobernadores de este estado.

Le mando un fuerte abrazo, saludos, se despide de usted su amiga María de los Ángeles Ruiz Almeyda, miembro de la AECH.

Hasta la próxima.