La protección o la restauración de los bosques ¿Qué es más efectivo para conservarlos?

Cada vez se habla más de la necesidad de recuperar superficie forestal a través de acciones de reforestación, lo cual es sin duda muy importante. Pero quizá cabría preguntarnos ¿No sería mejor enfocar los mayores esfuerzos en la protección de los bosques y no tener luego que invertir en su reforestación?

Los efectos del cambio climático son una preocupación cada vez mayor para la sociedad en general. Como es bien conocido, los bosques cumplen una función muy importante en la mitigación del cambio climático por su capacidad para capturar el bióxido de carbono de la atmósfera y así reducir la concentración de este gas de efecto invernadero.

Por esta razón, y otras más, es tan importante realizar trabajos de reforestación y con ello aumentar la superficie cubierta de bosques. Sin embargo, lograr reforestaciones exitosas no es tarea fácil. Debemos tomar en cuenta, que aun con una buena planeación e inversión en estos trabajos, no siempre se logra tener éxito. Pero si ya el bosque se había establecido de forma natural, ¿No sería entonces mejor, sólo protegerlo?

Si tomamos como ejemplo uno de los factores que mayores daños causan a los bosques que son los incendios forestales, podemos hacer un comparativo general de costos y efectividad de priorizar su protección. En un estudio reciente que se hizo en bosques de la región sur del estado, se encontró que si un incendio se logra controlar en menos de una hora, la superficie promedio afectada fue de 1.1 hectáreas; si el control se logra en el período entre una y seis horas, la superficie afectada fue de 3.3 hectáreas; cuando el control se logró entre las 12 y 24 horas, la superficie subió a 34.7 hectáreas y finalmente cuando el incendio duró más de 24 horas, la superficie promedio afectada fue de 197.2 hectáreas. De ese tamaño es la importancia y los efectos de controlar los incendios en el menor tiempo posible.

Aún más, varios de los incendios que no se logran controlar en las primeras 24 horas han alcanzado superficies mayores a 10,000 hectáreas, cuando las condiciones climáticas, de topografía o de accesibilidad se han complicado. Si los incendios se logran controlar en las primeras seis horas, la superficie afectada será mínima y además no sería necesario reforestar; inclusive en algunos casos se estimula la regeneración natural.

Con relación a los costos, si un incendio se controla rápido con una brigada de 10 personas, por ejemplo, el costo sería de aproximadamente 5,500 pesos. Pero cuando el incendio no se logra combatir en las primeras horas y se sale de control, entonces los gastos se incrementan de manera exponencial al requerirse más personal, vehículos, equipo aéreo, alimentación, herramientas, equipo, etc., y no sólo es el mayor gasto, será además la pérdida de superficie forestal y los costos de su restauración.

La inversión que actualmente se aplica para restaurar tan sólo una hectárea es de 36,000 pesos en promedio. En un incendio que llegue a cubrir 10,000 hectáreas y que de esa superficie se requiera restaurar solo 500, el costo sería de aproximadamente 18 millones de pesos. Pero además, no tenemos la certeza de que esa área se logre restaurar totalmente. Estos datos nos dan una información clara de lo importante que es priorizar la protección de los bosques que ya tenemos. Debemos considerar además, que aun estableciendo una reforestación exitosa, podrán pasar quizá de 70 hasta 100 años para que esa área recupere las condiciones originales que tenía y con ello todos los servicios ambientales que brindaba. De ahí la importancia de dar la mayor prioridad a la protección, pero aún así, no dejar de restaurar lo que se haya deforestado.





Ingeniero Agrónomo. Consultor forestal