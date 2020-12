La razón humana y el síndrome de procusto

Es habitual la definición de ser humano como animal racional. Se asume así que es la razón lo que constituye la diferencia específica de dicha definición, es decir, la característica esencial de los seres humanos que permite distinguirnos de otros animales.

Es natural entonces que desde antiguo se haya reflexionado en torno a esa razón que nos hace únicos e irrepetibles en el amplio océano del reino animal. Y la respuesta común a la pregunta de qué es y para qué sirve la razón humana consiste en la concepción de la razón como expresión de la inteligencia que sirve para encontrar la verdad.

En este orden de ideas, la razón se identifica con la lógica formal, que se supone constituye el instrumento adecuado para la demostración de lo que es verdadero.

No obstante, en un interesante trabajo publicado hace relativamente poco, los neurocientíficos Hugo Mercier y Dan Sperber (The Enygma of Reason, Harvard University Press) han demostrado que la lógica no suele conducir a la verdad, al menos en la experiencia de una mayoría de personas que en experimentos resultaron incapaces de conducirse con arreglo a los principios de la lógica. Es lógicamente correcto contestar sí a la pregunta de si, para el desayuno, se prefieren huevos o pan dulce, pero cualquiera pensaría que esa respuesta no responde a la pregunta. El que la hace quiere saber qué es lo que quiere el interrogado y le tiene sin cuidado que sea verdad contestar sí cuando cualquiera de las opciones, o ambas, son aceptables.

Los mismos autores, en coincidencia, si mi memoria no me falla, con Yuval Noah Hariri, afirman que el papel de la razón no es otro que el de facilitar argumentos que, en la comunicación humana, permitan la cooperación entre los seres humanos. Parece entonces que Aristóteles no se equivocaba cuando definió al hombre como un animal político. Es la pertenencia a una comunidad política, es decir, para el bien común, lo que nos hace humanos.

Los recientes desarrollos de las teorías de la argumentación jurídica han puesto énfasis en esta realidad, al hacer notar la importancia de los argumentos en los trabajos deliberativos. El silogismo, por sí solo, no es más que una fórmula vacía.

Schopenhauer ya lo sabía y lo advirtió al hacer notar que, para hacer silogismos, todo lo que se requiere es un cerebro más o menos bien conectado y bien alimentado. Lo difícil es sentar las premisas. Y para ello se requieren argumentos.

En estas condiciones, resulta de la mayor importancia abrir nuestras mentes a los argumentos que, de ida y de vuelta, permitan la cooperación humana, sin la cual será difícil salir adelante en los tiempos críticos que nos ha tocado vivir.

Y sobre todo, es menester desterrar la tentación de caer víctimas del Síndrome de Procusto, que consiste en cerrarse al otro para aceptarlo sólo en la medida en que se ajuste a mis propios esquemas preestablecidos. El nombre alude al posadero que derrochaba hospitalidad a quienes buscaban refugio, pero, una vez que se dormían, cercenaba las extremidades y protuberancias que salieran del marco rígido de la cama en que yacían, porque no podía tolerar que alguien saliera de esos límites.