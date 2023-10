La realidad invisible

Según un informe emitido en el 2022 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “México cuenta con uno de los contextos migratorios más complejos del mundo, por sus altos niveles de emigración y una presencia cada vez mayor de personas retornadas, deportadas forzosamente, en tránsito, inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y desplazadas internas”. Así de esa magnitud se vive a diario el fenómeno migratorio, principalmente en el estado de Chihuahua, en una de las fronteras más importantes a nivel global: Ciudad Juárez, donde ya de por sí la amalgama cultural del sur de México y de personas de otras regiones de América Latina dan origen a una peculiar composición social y económica desde hace décadas atrás.

Sin embargo, en la reciente era postpandemia, se ha presentado una creciente en los flujos migratorios, pues el arribo de extranjeros a México y su paso por el país ha sido más que evidente. En el caso de Chihuahua, tan sólo la primera semana de octubre fueron miles de personas las que llegaron al territorio con destino a la ciudad fronteriza de Juárez, aunque algunos quedándose por azares del destino en Delicias y Chihuahua capital. A pesar de esta realidad, para la Federación pareciera ser invisible la situación, pues no muestra ni el más mínimo interés en establecer una política articulada que trace las directrices de acción con la población migrante en el territorio nacional ni para las personas que siguen o desean ingresar a territorio nacional con el propósito del “sueño americano”.

La falta de voluntad del gobierno federal ha tornado más tensa la situación, permitiendo que las y los migrantes se queden varados en las ciudades fronterizas, sobre todo en Chihuahua, sin la mínima intención de articular esfuerzos en cuanto a su situación migratoria o su integración plena en la vida del país. La gobernadora María Eugenia Campos Galván ha sido enérgica en el llamado a la Federación, ante la falta de competencia jurídica para actuar y asimismo ante la carencia de recurso económico y humano que pudiera hacer frente a lo que está afectando gravemente a la economía chihuahuense ante los cierres de los cruces fronterizos con Estados Unidos, con quien las pérdidas económicas ya rebasaron los mil millones de dólares, negando el acceso por los diferentes puentes a más de 15,600 tractocamiones.

Aun y cuando el gobierno estatal de Chihuahua tiene facultades limitadas para hacerle frente a la crisis migratoria, se han emprendido acciones importantes tanto en gestiones con la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se insistió en la inclusión del tema en el High Level Security Dialogue que está próximo a realizarse entre autoridades federales de México y Estados Unidos, así como más reuniones encabezadas por la gobernadora con representantes estadounidenses; se ha mantenido comunicación permanente con Ferromex; se han destinado más de 15 millones de pesos para la operación de dos albergues exclusivos para niñas, niños y adolescentes no acompañados; se opera el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM) por parte del Consejo Estatal de Población (Coespo); se ha destinado más de un millón de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común para distintos apoyos; y existe una estrecha colaboración con Fechac y el Banco de Alimentos, lo que ha permitido la distribución de una tonelada de alimentos.

No cabe duda que se vive una crisis migratoria, que no tarda en agudizarse en problemas sociales, económicos y de salud graves. El gobierno estatal hace lo que puede y hasta donde la ley le confiere, pero no se puede seguir viviendo en una realidad alterna por parte del gobierno de López Obrador, en el que para él hay una realidad invisible, insensible e inhumana ante la inexistencia de una política migratoria justa y de estricto apego a los derechos humanos.





¡Estoy para ayudar!

Comentarios: eduardo.barbosa.saenz@gmail.com

Redes sociales:

*Facebook Eduardo Barbosa Sáenz: /BarbosaSaenzEduardo

*Twitter: @EBarbosaSaenz