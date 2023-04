La reestatización de México

Un ácido corrosivo está en proceso de comerse las entrañas de la democracia, la propiedad privada y la vida institucional de México, aunque no se entiende bien a bien si es producto de un propósito razonado o simples ocurrencias de lo que aparenta ser una estrategia socialista, absolutista o simple y llanamente corrupción. Me refiero a todos los actos que ha venido realizando el actual presidente desde meses antes de su protesta. Dentro de este evidente ataque al sistema de producción capitalista y al sistema democrático debemos empezar con el primer ejemplo de cómo funciona esta administración (conviene no olvidarlo):

Destruyó el que iba a ser el mejor y mayor aeropuerto de toda Latinoamérica el NAICM, ya con un 40 por ciento de avance en su construcción, un HUB (Centro de operaciones aeronáuticos) para toda la región que comprende México, Centro América, el Caribe, Florida y el Norte de Sudamérica. El llamado aeropuerto de Texcoco estaba previsto para tener hasta 95 puertas de embarque gracias a sus seis pistas de aterrizaje, un edificio terminal de cuatro pisos de 1.5 kilómetros y atendería a 125 millones de usuarios al año.

El aeropuerto estaba estructurado para ser un proyecto autofinanciable, realizando su construcción con una combinación de fondos gubernamentales y privados, manteniendo al aeropuerto como patrimonio del gobierno federal, pero minimizando su impacto en las finanzas públicas. Al ser anunciado en el 2014, se estimaba una fecha de apertura para octubre de 2021 y un costo de construcción de 14,300 millones de dólares estadounidenses (285,000 millones de pesos mexicanos). Los flujos financieros del NAICM habrían generado remanentes para el gobierno federal ganancias superiores a mil millones de dólares anuales en la década de 2030.

Este aeropuerto fue reemplazado por un muy limitado aeropuerto, el AIFA (Santa Lucía) sobrepuesto a una base militar, a dos horas del centro de la capital y sin contar con adecuadas vías de acceso. Su ubicación complica grandemente la operación del espacio aéreo del centro de México, lo que, entre otros factores, redujo a categoría 2 las operaciones aéreas del país por la autoridad aeronáutica internacional. Hasta arriba de la lista de preocupaciones de la autoridad está el rediseño del espacio aéreo que detonó la construcción del AIFA.

De esta manera pasamos de la posibilidad de tener un aeropuerto suficiente para las necesidades del país que sería independiente en su operación y con inversión privada, a uno ineficiente y dependiente del subsidio gubernamental para su operación.

Sumando los gastos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el dinero que se gastó durante su construcción y el costo de la edificación del aeropuerto de Santa Lucía se sobrepasan los 500 mil millones de pesos. Esta cancelación se considerará en el futuro como uno de los errores más graves de López Obrador. Los costos de esta decisión se harán cada vez más evidentes con el tiempo.

Continuaremos con más ejemplos.