Por: Rafael Espino

El pasado lunes 24 de mayo, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, anunció la compra por parte de Petróleos Mexicanos a través de una de sus empresas filiales, del 50.005% de las acciones de la refinería de Deer Park en Texas. Con ello se adquiere la propiedad total de la refinería, puesto que Pemex ya tenía en propiedad el 49.995% de las acciones que había adquirido en 1991, durante el sexenio del licenciado Carlos Salinas de Gortari.

Deer Park es una refinería de alta conversión (índice de complejidad Solomon de 12.1), que procesa grados pesados de crudo con mínima o casi nula producción de combustóleo. En 2020 su dieta de proceso fue de 323,000 barriles de crudo, de los cuales el 32% procedió de México. Deer Park procesa 190,000 barriles diarios de gasolina, 90,000 de diésel y el resto turbosina y otros productos petrolíferos.

La citada adquisición, que se venía negociando con la trasnacional holandesa Shell desde agosto de 2020, representa para México una oportunidad única para incrementar a corto plazo hasta en un 35% la capacidad de refinación a un costo sustancialmente más bajo (aproximadamente según un estudio de Barclays hasta un 80% menor). La compra garantizará, junto con la reconfiguración de las otras seis refinerías existentes (Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula), más el proyecto de la coquizadora en esta última y la terminación de la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, alcanzar la visión estratégica del Presidente de la República en refinación y abonar al fortalecimiento de la política de seguridad energética nacional.

La meta es clara, México a través de Pemex extraerá hasta 2 millones de barriles diarios de crudo; continuará incrementando las reservas, mejorando los estudios geológicos para las siguientes generaciones y refinará nuestro propio diésel y gasolinas, sin comprometer la seguridad nacional, al tener que recurrir a la importación de estos combustibles, como se realizaba corruptamente en los gobiernos neoliberales.

La adquisición de Deer Park es ciertamente la mejor inversión que ha realizado el gobierno federal en materia de hidrocarburos a la fecha, no sólo desde un punto de vista estratégico, sino también financiero. La casa de inversión Barclays estuvo a cargo de los estudios de compra y de emitir la opinión de precio “justo” (“fairness opinion” por sus siglas en inglés) y prácticamente no representó desembolso para Pemex, que será fondeado por Banobras. Se incorporó a Pemex un activo de clase mundial, aprovechando la caída en los precios de las refinerías en el mundo de entre el 70% y 80% como resultado de la pandemia y el hecho de que la refinación no entre en los planes a largo plazo de la petrolera Shell.

México es el quinceavo país en el mundo con mayor consumo energético y aunque a tasas de crecimiento ligeramente decrecientes, la demanda de productos fósiles refinados seguirá representando por lo menos el 50% del total de la demanda de recursos energéticos dentro de los siguientes 35 años.

Llama la atención cómo en época electoral y ante la falta de información y argumentos para valorar una operación tan conveniente y alineada con nuestra política energética, mucha prensa detractora fabrica un cúmulo de mentiras con el único propósito de engañar a la gente.