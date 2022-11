La reforma electoral no es una prioridad

Por: Alejandro Domínguez

Mirando por el espejo retrovisor de la historia electoral de nuestro país, resulta prudente poner en contexto lo que en la realidad estamos viviendo; primero una acción del poder gubernamental inusitada de intervención pública en el proceso electoral; segundo una sucesión adelantada donde el fiel de la balanza y promotor de la misma es quien encabeza los destinos del país; un alejamiento del mundo y de los problemas que el entorno global plantea; un crecimiento desmedido de la inseguridad, particularmente la relacionada con el crimen organizado y, por último, una sociedad que comienza a despertar ante las acciones que realiza el Gobierno y sus aliados políticos.

Siempre existirá, en quien detenta el poder, un ánimo de permanencia en el quehacer público, pensando en que pueden mantener la continuidad de sus ideas o de su proyecto y, con ello, constituirse como poseedores del poder transexenal; desde tiempos del partido hegemónico, la sucesión presidencial resultaba un proceso estratégico de aspirantes, del partido y del presidente; buscando quien de los denominados presidenciables tenia mejores condiciones en la circunstancia de tiempo, modo y lugar; la regla era moverse poco en lo público, pero ir construyendo en lo privado; de ahí la expresión de “el que se mueve no sale en la foto’; hoy la realidad es que el titular de la presidencia de la republica señala quienes son los aspirantes de su partido, les marca la pauta de movimiento, los mueve a su antojo, los pone y quita de manera pública, sin pudor, haciendo uso de recursos públicos y de los instrumentos del poder para que se sepa que es él quien decidirá sobre su sucesor, su heredero o heredera lo llamaría él mismo.

Sin embargo, la intromisión en las reglas del proceso, mediante una reforma electoral que busca modificar en su totalidad el sistema electoral mexicano, es un momento que ha dejado inquieta a la población y manda un mensaje negativo al mundo; una reforma que no busca la inclusión de ideas distintas a la propia, una reforma que pretende eliminar los órganos ciudadanos como el INE, los institutos locales, los tribunales electorales; este hecho genera una incertidumbre en la democracia mexicana; ya que fueron estos órganos quienes entregaron y dieron certeza a la elección de quien actualmente gobierna el país y que posee mayoría simple en el Congreso de la Unión.

Ni el plan A, ni el Plan B de la reforma electoral planteada por Andrés Manuel López Obrador, deben pasar en el debate de la Cámara de Diputados; discusión que iniciara en los próximos días; desde 1997 nos hemos dado los mexicanos un sistema electoral ciudadanizado, que se ha ido perfeccionando con el paso de los años; que tiene áreas de oportunidad para mejorar, pero que no amerita una desaparición, ni mucho menos poner en riesgo la estabilidad política de México.

La mesa de la reforma política planteada por el Presidente Ernesto Zedillo, permitió que la suma de ideas de las diversas expresiones políticas que interactuaban en el país en ese tiempo; no fue una imposición, fue una reforma incluyente, necesaria y que debería brindar estabilidad al país, mismo que se encontraba en un situación social, política y económica compleja. Hoy el País tiene prioridades, pero me parece que una reforma electoral no es la prioridad, como lo fue en 1997; las prioridades están en la seguridad, la salud, la economía y la educación, es en esos rubros donde la acción del Estado Mexicano debería estar enfocada, no en la elección del 2024.

