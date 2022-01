La Reforma Eléctrica

Desde que el hombre levantó su mirada al cielo y trató de tocar las estrellas empezó a idealizar su vida y a especular sobre su futuro, aspiró a ser más. Hoy estamos ante un mundo que cambia cada vez más rápido, evoluciona. La evolución no se puede detener y pasa forzosamente por el uso y manejo de la energía. Cada vez que el hombre da un salto en la evolución es porque aprendió a controlar un tipo de energía. Primero fue el fuego a través de la leña y se dio la era de bronce, sociedades conquistadoras que impusieron su modo de vida. Luego llegaron los aceites animales y las lámparas con ellos. Así llegamos a la era del carbón vegetal que dio origen a la revolución industrial y luego a las energías fósiles que nos tienen donde estamos. Hoy, ante el umbral de la desaparición de las energías fósiles llega la energía solar y eólica. Los EU después de la Segunda Guerra Mundial controlaron el mundo a través de los energéticos como el petróleo. Impusieron un sistema de pagos y crearon las bases para el desarrollo tecnológico impulsado por los combustibles fósiles. Empresas como la Royal Dutch Shell (inglesa) y EXXON (americana) se quedaron con todo. El negocio petrolero en América del Norte se ligó a familias que controlaban el partido Republicano las cuales se extendieron a Medio Oriente y África. En América del Sur se asociaron con PDVSA venezolana hasta que llegó el turno a México. Con la llamada Reforma Energética se puso en la mesa a los hidrocarburos para las empresas americanas, que podrían una vez más hacerse de tan valioso recurso. Ya no había esperanza para Pemex en México pero una vez aprobada la reforma se encontraron nuevos yacimientos petrolíferos en aguas someras y volvió a ser rentable la actividad. Ahora toca el turno de la energía eléctrica. Las reformas a la energía eléctrica quedaron pendientes por el PRI, ahora Morena porque el partido Demócrata se oponía a ellas, ya que es su bandera es la energía que les dejaron los republicanos y no pensaban otorgárselas tan fácilmente. Con la aprobación de la misma la energía se volverá más cara, las cuotas hoy segmentadas serán iguales para todos, ricos o pobres, agravando la situación en los sectores menos favorecidos. Con esta reforma el partido en el poder tomará el control de la planta industrial del país, para luego el próximo sexenio, por qué no, vendérselas a ellos mismos. Esta es la reforma del sexenio, es la reforma por el control económico del país. Como se puede leer en los textos presentados al Congreso no se toca para nada los hidrocarburos, sólo van por lo que les faltaba. En términos económicos, el año entrante será determinado por la aprobación o no de esta reforma, será el evento del año, está en juego todo, poder, evolución, un mercado inmenso, inagotable e incalculable por el cual bien vale la pena sacudir un país según los políticos; harán todo para que se lleve a cabo, desprestigiar energías limpias, satanizarlas, pongamos atención al evento para estar preparados a lo que venga.





Francisco lozano twiter: @Scalees42 facebook: Valente de la Peña