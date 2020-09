La regla del 30%

Warren Buffett recomienda: “No ahorres lo que queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar”.

Y es que las más grandes ideas de negocio son inútiles si no se cuenta con un capital con qué echarlo a andar. Si usted, como la gran mayoría de las personas, no anticipa recibir una cuantiosa herencia que le permita olvidarse del ahorro tal vez sea momento de poner las recomendaciones de Buffet en marcha.

Un 30% de sus ingresos totales es el monto recomendado de ahorro por el Consenso de Analistas Financieros, aunque el 50% es recomendado para los que buscan retirarse de manera temprana. Si no ahorras cuando menos ese 30% significa que estás viviendo por encima de tus posibilidades. Literalmente te estás comiendo el futuro.

El segundo paso de la estrategia es poner ese 30% a trabajar, pero no tienes que esperar a comenzar con tu negocio para obtener rendimientos. Nunca dejes estacionado el dinero en una cuenta de ahorros, mucho menos en tu chequera. Si tienes más de 30 mil pesos en tu cuenta estás perdiendo dinero. Idealmente tu tarjeta de débito no debe tener saldo más que para cubrir los gastos del mes de la casa y un poco de margen de seguridad. En estos días, cualquier banco puede ofrecerte casi un 6% de rendimiento en una cuenta de inversiones, sin importar el saldo que tengas en la misma, algunas plataformas en línea te ofrecen la oportunidad de invertir directamente en acciones o índices. Lo mejor que puedo recomendarte es seguir un índice bien balanceado y olvidarte de cualquier herramienta exótica, no vale la pena.

Y por último, tenemos el factor más importante: Paciencia. Ahorrar el 30% de ese cheque mensual no te va a cambiar la vida, ahorrar el 30% de tu salario por 5 años sí. No esperes a tener la idea para tu negocio, si empiezas a ahorrar el día de hoy podrás estar listo cuando esa idea llegue. Tal vez no puedas comprar ese carro que quieres o irte de vacaciones todos los años, pero con suficiente disciplina y paciencia podrás, literalmente, comprarte una vida nueva.

Mi recomendación es no dejarlo para después. Empieza hoy; literalmente en este minuto. Cancela esa cena cara, sácale más jugo a tu ropa, no cambies de celular. Sé que es difícil, tan sólo imagina lo que podrías hacer el día de hoy si hubieras ahorrado el 30% de tus ingresos desde hace 5 años. Inténtalo y si al final decides que no quieres hacerlo más, el dinero estará esperándote en la cuenta para que lo gastes en lo que quieras.